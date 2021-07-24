Yeni Akit yazarı Dilipak: TREXİT konusunu ciddi bir şekilde konuşmalıyız; Türkiye’nin AB üyeliği hayal bile olamaz artık

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğinin ufukta görünmediğini düşüncesine ilişkin olarak, "TREXİT konusunu artık ciddi bir şekilde konuşmalıyız. Türkiye’nin AB üyeliği hayal bile olamaz artık. Böyle bir şey aşağılanmayı, dışlanmayı, kendi inanç, tarih ve geleneğini inkâr anlamına gelir" dedi.

Dilipak, "AB, asimilasyon istiyor, entegrasyon değil. 'Kişi', 'Şahıs', 'Ferd' istemiyor, 'BİREY' istiyor. Yani 'İnanç, tarih ve gelenek'inden soyunarak, hangi 'Cinsel kimlik'inden vazgeçerek, bir BİREY ve GENOM olarak AB 'Yurttaş'ı olabileceksin. Ben şimdiden özgür irademle, bu inkâr sürecini reddediyor ve HAYIR diyorum. AB bir yalan rüzgârına kapılıp savrulmak demektir. AB bir Stockholm Sendromudur. Yani 'celladına aşık olma' hadisesidir" düşüncesini dile getirdi.

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