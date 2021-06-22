Yeni Akit yazarı Dilipak: Mutasyona uğrama sırası insanlarda

Yeni Akit Yazarı Abdurrahman Dilipak, mRNA’nın mucidi Ingmar Malte HOERR'in, “mRNA sayesinde insan bedeni programlanabilir” dediğini belirterek “Tamam işte artık mutasyona uğrama sırası insanlarda" olduğunu yazdı.

Time dergisinin kapağına 2030 - 2045 olacakları taşıdığını belirten Dilipak, “Bizim ufkumuz 2023 stratejik planında gizli.. Bugünden sağlık, gıda, teknoloji, şehircilik, eğitim vizyonumuz belli. Global Reset, yeni normal dönem!” dedi.

“Düne kadar derialtına Chip’i konuşuyorduk, bugün damara zerk edilen, kalbe, mideye, karaciğere, beyne takılan chiplerden söz etmeye başladılar ve bu konuda adeta kendi aralarında yarışıyorlar” diyen Dilipak, 1950’lerden sonra yaşanan değişimlere değinerek “Columbia Üniversitesi “Motes” adını verdiği vücuda enjekte edilebilen ve vücuttaki biyolojik aktiviteleri koşulları izleyebilen, implant edilebilir, 1 mm. boyutunda dünyanın en küçük çipini tanıttı” dedi.

Bu alanda çalışma yapanları ‘Global çete’ olarak niteleyen Dilipak, başarılı olmaları halinde, bugünkü kavramlar ve kurumların ortadan kalkacağını belirterek,”Din ve ahlak yok. Laiklik, Demokrasi, Cumhuriyet, Türkçülük, Kürtçülük, Arabçılık, Şiilik, Sünnilik, Atatürkçülük, Liberalizm, solcu, kapitalist, faşist, sosyalist olmak da yok. Mülkiyet de yok. Suç ve ceza, yargı da dijitalize edilecek. Suç varsa ceza anında gerçekleşecek. Zaten öyle ‘suç işleme özgürlüğü’, imkanı filan da olmayacak” diye yazdı.

mRNA’nın mucidi Ingmar Malte HOERR'in “mRNA sayesinde insan bedeni programlanabilir” dediğini yazan Dilipak, “Tamam işte artık mutasyona uğrama sırası insanlarda. Korkulan gerçekleşirse, bu işe sebeb olanların, bu dünyada da ahirette de vay hallerine! O zaman DSÖ gelsin kurtarsın onları!” dedi.

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