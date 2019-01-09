Yeni Akit yazarı Dilipak: Kenevire tüm ülkede destek talep ediyoruz
Dilipak daha önce de Hint kenevirinin yasallaştırılması talebini dile getirmişti
09 Ocak 2019 23:51
Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Hint kenevirinin yasallaşmasını talep etti. Dilipak, “Kenevire tüm ülkede, en basit kontrol mekanizması ile, teşvikli bir şekilde destek talep ediyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün yaptığı konuşmada kenevir üretiminin yeniden başlayacağı mesajını vermişti. Erdoğan, "Anacağım evde file dokurdu. File ile alışveriş yapar gelirdik. Bunun toprakla bir dostluğu var. O zamanlar bunlar kenevirden yapılırdı. Ülkemizde keneviri yok ettik. Kenevirden atlet, fanila dokunurdu. Çünkü teri emmesi çok farklı. Bize dost görünen düşmanlar ülkemden, Rizem’den keneviri söküp aldılar. Biz şimdi keneviri dışarıdan ithal ediyoruz. Kenevire dayalı yapılması gereken şeyler varsa ithal ürünlerle yapılıyor. Gıda Tarım Bakanlığı bu konuda çalışmalara başlıyor" diye konuşmuştu.
Abdurrahman Dilipak, 20 Ocak 2018’de Yeni Akit gazetesinde yayımlanan yazısında da Hint kenevirinin yasallaşmasını istemişti. Söz konusu yazıda “Hint keneviri”ni de tıpkı afyon ekimi gibi kontrollü bir şekilde yapamaz mıyız?” sorusunu dile getiren Dilipak “Madem solventi yasaklamıyorsunuz, o zaman keneviri niye yasaklıyorsunuz.. Bıçağın da kötü kullanımı tehlikelidir. Ama bıçağı yasaklamıyoruz. Hint kenevirini niye yasaklıyoruz o zaman” görüşünü ifade etmişti.
“Esrarın biyolojik bağımlılıktan daha çok psikolojik bir bağımlılık yaptığını, bağımlılıktan kurtulmak konusunda, diğer eroin ve sentetik uyuşturuculara göre daha kolay olduğunu da hatırlatalım. Esrar kullanıcılarının çevresine karşı kriminal riski daha düşük olup, bütün zararı, daha çok kendisinedir” diyen Dilipak “Kontrol dışı ekim ve kullanım mutlaka olacaktır. Ama hukuki yaptırım ve maliyet, kimyasal/sentetik uyuşturuculardan daha az ceza ve maliyetle bulunabilirse, en azından çocuklarımız için ölümcül, geri dönüşü ve telafisi çok daha zor bir beladan daha az bir riskle kurtulabiliriz” ifadelerini kullanmıştı.
Hint kenevirinin oksijen üretimine de katkı sağladığını ifade eden Dilipak “1 dönümlük kenevir tarlası, 25 dönümlük orman kadar oksijen üretir. Bir dönüm kenevirden, dört dönüm ağaca eş kâğıt çıkar. Düşünün, bir ağaç 20-50 yılda yetişirken kenevir dört ayda yetişir. Yılda 3 mahsul alabilirsiniz. Ağaç 3 kez kâğıda dönüştürülebilirken, kenevir 8 kez dönüştürülebiliyor” demişti.
“ABD’ye karşı alkoloid zaferini Erbakan kazandı. Kenevir savaşını da Erdoğan kazanabilir” görüşünü ifade eden Dilipak “Bu arada, bize kenevir tarımını yasaklatan ABD’yi niye mahkemeye vermiyoruz. Yıllardır, on milyarlarca dolar kaybettik ve dışarıya fatura ödedik, çevreye zarar verdik. ABD’nin bunu tazmin etmesi gerekmez mi?” sözlerini kaydetmişti.