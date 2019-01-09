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Yaşam

Yeni Akit yazarı Dilipak: Kenevire tüm ülkede destek talep ediyoruz

Dilipak daha önce de Hint kenevirinin yasallaştırılması talebini dile getirmişti

09 Ocak 2019 23:51

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Hint kenevirinin yasallaşmasını talep etti. Dilipak, “Kenevire tüm ülkede, en basit kontrol mekanizması ile, teşvikli bir şekilde destek talep ediyoruz” dedi.

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