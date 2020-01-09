Yeni Akit yazarı Dilipak: Irak üçe bölünebilir

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, ABD ve İran arasında yükselen gerilimi yorumladı. Bölgedeki gelişmelerin takip edilmesi gerektiğini belirten Dilipak, Irak’ın üçe böünebileceğini öne sürdü.

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Dilipak, geçtiğimiz gece İran’da 176 kişinin ölümüne neden olan uçak kazasını anımsatarak, “Eğer yolcu uçağının düşmesi, ABD’nin bir planı değilse, bu iş sonunda döner ABD’yi vurur. Saldıran kimse, askeri bir hedefi değil sivil bir hedefi seçmiş olur ki, bu onların itibarı açısından pahalıya gelir. İran da intikam almak için, misli ile mukabelede bulunarak sivil hedeflere saldırabilir” görüşünü savundu.

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Dilipak, Bölgede çatışmaya doğrudan ya da dolaylı katılan taraf ülkelerin gerilimi kendi içlerinde siyasi hesaplama malzeme olarak kullanabileceği dile getirdi.

Irak’taki gelişmelerin dikkatle izlenmesi gerektiğini yazan Dilipak, “Irak 3’e bölünebilir ve bölgede ‘kutsal’ bir Şii İmamet devleti doğabilir. Bu Şiilerin kendi içinde, Kürtlerin kendi içinde yeni bir çatışma zemini oluşturabilir” ifadesini kullandı.

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