İran'da 176 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü; uçağın enkazı sabah saatlerinde görüntülendi

İran'ın başkenti Tahran'dan havalanan Ukrayna Havayolları'na ait bir yolcu uçağı 'teknik nedenlerden dolayı' düştü. 170 yolcunun bulunduğu uçak, kalkıştan hemen sonra İmam Humeyni Havalimanı yakınlarında düştü. İran devlet televizyonu uçaktan kurtulan olmadığını duyurdu.

Reuters'ın aktardığına göre, Boeing 737 tipi uçak, İmam Humeyni Havalimanı'ndaki kalkışın birkaç dakika sonrasında düştü. Fars Haber Ajansı uçağın teknik nedenlerle düştüğünü açıkladı.

29 Ekim 2018 ve 10 Mart 2019'da 737 MAX 8 tipi iki uçağı teknik arızalar sebebiyle çakılan Boeing, olaydan haberdar olduklarını ve gelişmeleri takip ettiklerini açıkladı.

İran Acil Durum Departmanı Başkanı, uçak çok şiddetli bir şekilde yandığı için kurtarma çalışmaları yapamadıklarını duyururken, İran devlet televizyonu bütün yolcu ve mürettebatın hayatını kaybettiğini duyurdu.

ABD'nin havacılık düzenleme kurumu FAA, İran'ın Irak'taki ABD güçlerinin kullandığı üslere füze saldırısı düzenlemesinin ardından ABD'li havayollarının İran, Irak, Umman Körfezi ve İran ile Suudi Arabistan arasındaki kalan bölgenin üzerindeki hava sahasını kullanmasını yasakladığını açıkladı.