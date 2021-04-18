Yeni Akit yazarı Dilipak: İmam hatipler, ilahiyatlar deist üretiyor!

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak "İmam hatipler, ilahiyatlar deist üretiyor! Proje İHL'lerde 'asrın idrakine İslamı söyleten' gençler değil, 'asrın idrakine uygun bir İslam yorumu' geliştiren gençler yetişiyor" görüşünü savundu.

Dilipak yazısında, "Evet, bu akıl insanları deist yapıyor. Eğer hiçbir şeye karışmayan, kurguladığı dünyaya sırtını dönüp, onları unutan bir Tanrıdan söz ediyorsanız, Şeytanlar onun yurdunu işgal etti. O zaman ya varlığından haberdar olmadığınız ve sizi unutan bir Tanrı yerine şeytanla ilişki kurmayı deneyebilirsiniz. Ya da pozitig akılla çözemediğiniz bir problem karşısında konuyu araştırılması gereken, şu an için bilinmez olan bir konu olarak görüp agnostik olabilirsiniz. Bakıyorsunuz, her kafadan bir ses çıkıyor. Dini inanışlar birbirini yalanlarken, aynı dinin mensupları da birbirini yalanlıyorsa pozitivist, rasyonalist akılla yetiştirdiğiniz, 'Allah’ın varlığının delilleri'ni ise Agres Morisson mantığı ile pozitif kurallara bağlama gereği duyuyorsanız o insancık niye septik olmasın ki! Bu sebepledir ki, imam hatipler, ilahiyatlar deist üretiyor! Özellikle de proje İHL'lerde 'asrın idrakine İslamı söyleten' gençler değil, 'asrın idrakine uygun bir İslam yorumu' geliştiren gençler yetişiyor." düşüncesini dile getirdi.

Dilipak şu ifadeleri kullandı:

"Piyasanın arzı da, talebi de o yönde çünkü. Oysa biz Köy Enstitülerinden korkuyorduk, onlar bizi laikleştiremedi, ama biz bu sayede Yeşil Seküler bir gençlik ürettik. Şu CoVID süreci bile sadece bedenimizi ve aklımızı değil, imanı anlamda nefsimizi ciddi şekilde hasta etti, yaraladı. Hepsi böyle değil kuşkusuz, ama durum ortada."