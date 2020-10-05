Yeni Akit yazarı Dilipak: Geçen hafta gazete tirajları dibe vurdu, internet medyası yükseliyor; bataklık gülleri, dışarıdan bakanları kendine çağırıyor

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, geçen hafta gazete tirajlarının dibe vurduğunun altını çizerek, internet medyasının yükseldiğini belirtti. 'Sanal medya'yı bataklık güllerine benzeten Dilipak, "Bataklık gülleri, dışarıdan bakanları kendine çağırıyor" görüşünü savundu.

Dilipak, "Bir gazete yayın hayatına veda ederken, en çok satan gazete 200.000 barajının altına düştü. Tv’lerin izleyicisi de erimeye devam ediyor. İnandırıcılık tirajdan da kötü. Meslek kuruluşları ise başka dünyalarda dolaşıyorlar. 100-200.000 arası 8 gazete var. Toplam tirajı 1 milyon 100 bin. O da resmi tiraj. Gerçeği çok daha düşük. Toplamı 1.6 milyonun altında. 110 bini 2 spor gazetesinin toplam tirajı. Son olarak Yurt gazetesi de matbu yayına veda etti. Ve bugün artık hiçbir gazetenin tirajı 200.000’in üstünde değil. Birkaç yıl önce tek bir gazetenin tirajı bugünkü 19 ulusal gazetenin tiraj toplamından fazlaydı. 19. gazete Aydınlık’ın tirajı sadece 2.054. Yazılı basın ölüyor. İnternet mediası yükseliyor. Gazete, dergi, radyo, Tv hepsi sanal ortama göç ediyor. Sanal media şu hali ile kirli sularla beslenen, sinek toplayan bataklığa benziyor. Ve bataklığın derin bölgelerinde göz alıcı renkleri ile bataklık gülleri, dışarıdan bakanları kendine çağırıyor. Bataklık gülleri oltaya takılan yem gibidir. Keşke Medya Derneği asıl bu konuda bir açıklama yapsaydı." değerlendirmesinde bulundu.

Dilipak, "Ee, tabii o zaman sormak gerek, media neden bu halde, tirajlar niye yerlerde sürünüyor. Ya hikmet söyleseydiniz, ya da sussaydınız. Hadi biri çıkıp bana bu işin doğrusunu söylesin! Gidip bu global doğrulama merkezlerinin kapısını mı çalalım. Böyle gidersek, o global network’e muhtaç ederler bizi. Yakında “Yalan haber/bilgi” ilan ettikleri haberleri de indeksleyecekler. Sanal alemde media guruları da çıkarırlar. Muhalifleri sanal alemde linç edecekler ve kalemlerine kilit vuracaklar, hepimizin akıllarını bile “Check” edecekler böyle giderse. Yerli ve milli diye bir şey kalmayacak, 'Globalist'ler iş başında ve onlar bizim aramıza sızalı yıllar oldu!" ifadesini kullandı.

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