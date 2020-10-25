Yeni Akit yazarı Dilipak: Bizim medyada eklemlenmiş gazeteciler de var, kiralık kalemler de tetikçiler de

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurahman Dilipak, "Neyse, ben gazeteciyim, hem de kıdemli bir sanık! Siyaset media ilişkisini de iyi bilirim, sermaye ilişkisini de! Meslek milliyetçisi de değilim. Bizim medyada eklemlenmiş gazeteciler de var, kiralık kalemler de tetikçiler de. Hakkın ve halkın gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, haykıran sesi olanlar da. Böyle olmaya çalıştığı için meslekten ihraç edilen, sanık yapılanlar da." görüşünü savundu.

AKP Gençlik Kolları'nın "Sen kimsin?" videosuna da değinen Dilipak, "Tanzimat döneminde Şinasi ve Agah efendilerin çıkarttıkları gazetelerde yazı yazan birçok kadın ve erkek vardır. Mesela Fatma Aliye Hanım ve Nigar Hanım, Makbule Leman Hanım, Emine Semiye Hanım gibi. 1886’da yayın hayatına başlayan şukufezar şöyle başlar yayın hayatına: ‹›Erkekliği kadınlığa, kadınlığı erkekliğe tercih etmeyerek çalışarak ve gayret yolunda olacağız.›› Tanzimat ilan edildiğinde Selma Rıza 4 yaşındaydı. 23 Temmuz 1908’de 2. Meşrutiyet ilan edilince, 36 yaşında, 1898’de gittiği ve 10 yıl kaldığı Fransa’dan İstanbul’a döndü. Jön Türkler’in lideri Ahmet Rıza Bey’in kızı Selma Rıza, Fransa’da İttihat Terakkiye üye olmuş ve İtithat Terakki’nin tek kadın üyesidir ve Fransız masonları tarafından desteklenen bir hareketin içinde İstanbul’a geldiklerinde Fransızca olarak çıkarttıkları bir gazete ile yazı hayatına başlamıştır. O bize “batı tarzı yaşam”ı anlatmaya çalışıyordu. Kutlama mesajında başı açık resmi ile sundular onu bize. Oysa başörtülü resimleri de vardı. AK Parti Gençlik kolları, örnek şahsiyetler olarak kimi gösteriyor ve kimler onu nasıl çarpıyor. Vay halimize, Süleyman Peygamber, bütün zamanların en zengin kişisi, Eyyüb aleyhisselamın sabrı gibi zenginliği ve cömertliği de malum. Önemli olan nasıl kazandıkları ve nasıl harcadıkları.." düşüncesini dile getirdi.