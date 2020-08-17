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Yeni Akit yazarı Dilipak: Birileri niçin bize aba altından sopa gösteriyor?

"Biden’ın aylar öncesi konuşmasının bugün yeniden servis ediliyor olması ilginç değil mi?"

17 Ağustos 2020 12:23

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, "Biden’ın aylar öncesi konuşmasının bugün yeniden servis ediliyor olması ilginç değil mi? Birileri niçin bize aba altından sopa gösteriyor?" diye konuştu. 

Dilipak, "Türkiye üzerinden ABD’de başka bir savaş yaşanıyor. Aslında bu savaş ABD’nin geleceği ile ilgili olmaktan çok dünyanın geleceği ile ilgili bir savaş. Yani bir 'Matruşkalar savaşı' yaşanıyor. İçinde hemen her siyasi aktörün olduğu bir savaş. Yani kesinlikle bu savaş bir Trump - Biden savaşı değil. Ha şu da var; ABD seçimleri ertelenebilir. Sonuç açıklanmayabilir, Sonuç açıklanıp, mahkemelik olabilirler, ABD iç savaşa gidebilir." düşüncesini dile getirdi. 

Dilipak, "Niye Türkiye, niye AK Parti, niye Erdoğan! Birileri niçin bize aba altından sopa gösteriyor. Bizi Suudi Veliahd Prens ve Abudabi Emiri ile bir masaya oturtmak istiyorlar. Arap Yarımadası, Doğu Akdeniz, Nil Vadisi ve Kızıldeniz koridoru, Basra koridoru, Ege ve Karadeniz’in anahtarı bizde. Biz 'Kilitbahir'iz. Nasıl Doğuş ve Kıyamet kiliselerinin anahtarı bizde ise, Akdeniz’in de Karadeniz’in de Kızıldeniz’in de anahtarı bizde. İstanbul dünyanın sıfır noktasında. Buradan yüzümüzü Mekke-i Mükerreme’ye döndüğümüzde, aynı zamanda Kudüs-ü Şerif’e de dönmüş oluruz." ifadesini kullandı. 

Dilipak, "Biz Türkiye’den Libya’ya bir münhasır bölgeden söz ediyoruz, coğrafi konum itibarı ile. Tamam, doğru, güzel de siz İstanbul’dan Mekke-i Mükerreme’ye giden, Sürre alaylarının izlediği rotaya bakın, Hicaz demiryolu, ifade ettiği değer ve mana itibarı ile Pekin’den Londra’ya giden İpek yolundan çok daha fazla değer ve anlam taşır, tabii anlayana. Ama maalesef bizim gençlerimizin çoğu bu anlamdan habersiz." değerlendirmesinde bulundu. 

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Ne olmuştu?

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak genel seçimlerde Demokrat Parti'nin başkan adayı olan Joe Biden'ın 19 Aralık'ta New York Times (NYT) yayın kuruluna verdiği söyleşide söylediği sözler Türkiye'de gündem oldu. Biden, söz konusu söyleşide, "Erdoğan bir otokrattır, yapmamız gerektiğini düşündüğüm şey, ona karşı çok farklı bir yaklaşım benimsemek ve muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça ortaya koymak" ifadesini kullandı. Muhalefete desteğini açıkça belirten Biden, "Erdoğan'ı mağlup edin. Darbeyle değil, seçim süreciyle" dedi.

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