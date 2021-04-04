Yeni Akit yazarı Dilipak, 6284 sayılı kanunu hedef gösterdi: Değişmezse aslında bir şey değişmemiş olur, yakınmalar devam eder

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, İstanbul Sözleşmesi'nin ardından 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu'nu da hedef gösterdi. Dilipak, "Zaten 6284 sayılı kanun aslında sözleşmenin tekrarı gibi. Hatta daha kapsamlı ve zaten yakınmaların çoğu bu yasaya dayalı verilen kararlarla ilgili. 6284 değişmezse aslında bir şey değişmemiş olur, o zaman da yakınmalar devam eder" görüşünü savundu.

Dilipak yazısında, "Aslında, daha sonra İstanbul Sözleşmesi, uygulama, denetim, raporlama ve yaptırımından sorumlu GREVİO başkanı olan Prof. Dr. Aşkın Asan; “Dünya Ekonomik Forumu Küresel Ajanda Kadını Güçlendirme Komitesi”nde ve “Dünya Bankası Kadını Güçlendirme Danışma Kurulu”nda danışmanlık yapmış bir isim. Bu hanım bir ara da Tenzile Erdoğan İmam-Hatip okulunun müdiresi olarak görev yapmıştı. Prof. Dr. Feride Acar uluslararası sistem açısından çok daha önemli bir isim. İstanbul Sözleşmesinin metninin büyük ölçüde onun kaleminden çıktığı söylenir. STK’ların örgütlenmesi, Media’nın bilgilendirilmesi, sermaye grublarının projelerin sponsorluğu için teşvik edilmesi, 6284 sayılı yasa metninin oluşması sürecinde her iki ismin aktif görev ve sorumluluklar üstlendikleri biliniyor." ifadesini kullandı.