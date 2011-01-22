Mahkeme salonlarının en acı tecrübesi!

T24

32 gün önce başvurmuştu





Koruma kararı



Ayrıldığı eşi tarafından ölümle tehdit edildiğini defalarca savcılığa ve mahkemeye bildirmesine rağmen sonuç alamayan ve daha sonra eşi tarafından öldürülen Ayşe Paşalı’nın, korunmak için yaptığı başvuruyu reddeden mahkemenin, cinayetten acı bir ders çıkardığı anlaşıldı. Paşalı’nın talebini, “Kanunda, boşanmış kadına koruma öngörülmüyor” diye reddeden mahkemenin, Paşalı öldürüldükten 23 gün sonra, AİHM kararlarını gerekçe göstererek, ayrıldığı eşi tarafından tehdit edilen kadın için koruma kararı verdiği ortaya çıktı.Paşalı’nın, ayrıldığı eşi tarafından öldürülmesinin ardından, cinayetten 32 gün önce mahkemeden koruma talebinde bulunduğu, ancak Ankara Aile Mahkemesi’nin, “Kanunda, boşanan kadın için koruma kararı verilmesi öngörülmüyor” gerekçesiyle talebi reddettiği ortaya çıkmıştı. Paşalı’nın ölümü, simge haline gelmiş, hükümet, boşanmış eşlere ve evlenmeden birlikte yaşayanlara da koruma kararı verilebilmesi için yasal düzenleme hazırlığına başlamıştı. Paşalı’nın ölümünün, koruma kararı vermeyen Ankara Aile Mahkemesi için de acı bir ders olduğu ortaya çıktı.Aynı mahkemenin, Paşalı’nın ölümünden 23 gün sonra, öğretim görevlisi bir kadının eski eşine karşı açtığı davada, farklı bir karar verdiği açığa çıktı. Öğretim görevlisinin avukatının da Paşalı’nın avukatı Elif Kabadayı Tatar olduğu öğrenildi.Tatar, öğretim görevlisi müvekkilinin kendisini döven, borçlanan, başka kadınlarla görüşen kocasından ayrıldığını, buna rağmen eski eşin evi basarak 5 yaşındaki çocuğunun yanında müvekkilini dövdüğünü mahkemeye bildirdi. Tatar, Paşalı davasında olduğu gibi AİHM kararını ve uluslararası sözleşmeleri anımsatarak, kanunda yeri olmasa da uluslararası hukuk uyarınca, müvekkili için koruma kararı verilmesini istedi.Paşalı’yı uluslararası hukuku gözardı ederek korumayan mahkeme, çıkardığı acı dersin de etkisiyle bu kez farklı davrandı. Mahkeme, AİHM’nin Türkiye’yi tazminata mahkûm ettiği Nahide Opuz kararını gerekçe göstererek, öğretim görevlisinin ayrıldığı eşi için “tedbir” kararı verdi. Mahkeme, eski eşin aile bireylerine karşı şiddet ve korkuya dayalı söz ve davranışlarda bulunmaması, mağdurun evine ve işyerine yaklaşmaması, eşyalarına zarar vermemesi, alkollü veya uyuşturucu almış olarak ev ve işyerine gelmemesi tedbirlerinin 6 ay uygulanmasına karar verdi.Kararda eski eşin bu tedbirlere uymaması halinde 6 ay hapisle cezalandırılacağının kendisine bildirileceği de belirtildi.