Yeni Akit yazarı: Cumhurbaşkanımız, çocuklarımızın imanını pusu kuran MEB’in fen kitaplarındaki materyalist anlayışa son verilmesini sağlamalı

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Erkan Kavaklı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Millî Eğitim Bakanlığı'nın Fen Bilgisi kitabına müdahale etmesi gerektiğini savundu. Kavaklı, "Cumhurbaşkanımız, çocuklarımızın imanını pusu kuran MEB’in fen kitaplarındaki materyalist anlayışa son verilmesini sağlamalı" düşüncesini dile getirdi.

"Fen bilgisi kitaplarındaki ateist, materyalist, dinsiz bakış açısından şikâyetçiyim"

Kavaklı yazısında, "MEB’in fen bilgisi kitaplarındaki hala kaldırılmayan materyalist anlatıma ne demeli?Milletimizin büyük bir bölümü Müslüman, toplumdaki ateist oranı % 1’i bile bulmaz. 1739 sayılı Milli Temel Kanunu eğitimin demokratik olduğunu ifade eder. Milletin % 99’unun inancına aykırı anlatım tarzının sebebi nedir? Fen bilgisi kitaplarındaki ateist, materyalist, dinsiz bakış açısından şikâyetçiyim. Bir örnek verelim. Fen Bilgisi 5. sınıf kitabı, tabiattaki varlıkları tanrılaştırıyor: 'Bitkiler havayı temizler, erozyonu önler, toprağı korur. Zamanla değişen insan ihtiyaçlarına cevap verebilmek için seçenekler demeti oluşturur. Yerküre üzerinde hayatın devamlılığı için gereklidir. Sağlıklı ve verimli bir çevre sağlayarak su ve toprağı korur.' (s. 143) 3. sınıf Fen Bilimleri kitabı, canlı varlıkların yaratıcı olmaksızın kendiliğinden olduğunu iddia ediyor. 'Canlılar kendiliğinden doğada bulunur.' (s.162) 'Dağ, ova, orman, çayır, akarsu kendiliğinden olur.' (s.179) 'Doğal çevre, doğada kendiliğinden bulunur.' (s.180) 'Cansız varlıkların bazıları doğada kendiliğinden bulunur.' (s.194) Hiçbir şey kendiliğinden olmaz. Toprağı, suyu, tohumu beton zemine koyun; tohumu toprağa ekmeyin senelerce dursa filizlenmez. Kalemi, kâğıdı masaya koyun; asırlar geçse makale meydana gelmez." ifadesini kullandı.

Kavaklı yazısında şunları kaydetti:

"Doğayı tanrılaştıran, materyalist bir anlayış. Bu kitabı okuyan öğrenci ateist olmaz mı? Özellikle biyoloji, hayat bilgisi, coğrafya, fizik, kimya, astronomi kitaplarındaki materyalist anlatım biçimi gençlerimizi dinsiz ve ateist olmaya sevk ediyor. Fen bilimleri Müslümanın bakış açısı ile Kur’an’ın anlatım tarzıyla yazılmalı. Bilim dinsizliğe alet edilmemeli. Batıdaki İslam düşmanlığından şikâyet eden Cumhurbaşkanımız inançlı bilim adamlarını yetkilendirmeli; çocuklarımızın imanını pusu kuran MEB’in fen kitaplarındaki materyalist anlayışa son verilmesini sağlamalı."