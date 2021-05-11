Yeni Akit yazarı: Altın nesil, öncü nesil derken bütün nesilleri zehirlediler

Yeni Akit gazetesi yazarı Sabri Balaman, Furkan Vakfı kurucu eski başkanı Alparslan Kuytul'u örnek göstererek, Altın nesil, öncü nesil derken bütün nesilleri zehirlediler. Devletin kontrol mekanizması, Diyanet İşleri Başkanlığı bu oynanan tiyatrolara bir an evvel son vermelidir" dedi.

Balaman, yazısında "Türkiye’deki cemaat liderlerinin birçoğu birbirinden farklı kişiliklerde ve pratiklerde olsalar da ‘80’ler sonrasından ‘90’ların ortasına kadar böyle ortaya çıktı. Fethullah Gülen, Adnan Oktar, Hizbullah’ın kurucusu Hüseyin Velioğlu, Alparslan Kuytul gibi şahıslar devlet içi kuşatma ile öne çıkmaktadır" dedi.

Balanan, "Kuytul ve camiası sistem düşmanlığı üzerinden beslenmiş, darbecileri ve FETÖ’yü savunmaya, bunun yanında olayı birçok milli meselede Türkiye düşmanlarını tercih etmeye kadar varmıştır. Öte yandan; FETÖ elebaşına benzer şekilde Hz. Peygamber’in adını istismar ederek onun kendi mitinglerine katıldığını iddia etme noktasına gelmiştir. Bu gibi yapıların ilim ve irfanla samimiyetle bağlantısı olmadığı gibi suistimallere de zeminin bulması Müslümanlar açısından kaygı vericidir. Altın nesil, öncü nesil derken bütün nesilleri zehirlediler. Devletin kontrol mekanizması, Diyanet İşleri Başkanlığı bu oynanan tiyatrolara bir an evvel son vermelidir" ifadesini kullandı.