Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak: Erdoğan’ın Macron’a söylediği az bile

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sert çıkışan ve 'İslamafobi' ile suçlayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdi. Dilipak, "Erdoğan’ın Macron’a söylediği az bile" dedi.

"Bu İslamofobya batının devletlerarası politikası" diyen Dilipak devamında şöyle yazdı:

"Bu bir NATO politikası. Bunu bilelim. 1991’de bunu ilan ettiler. Tehlikenin rengi artık 'Kırmızı' değil, 'Yeşil'di. Yani artık 'Türk âleminin, dünyanın en büyük düşmanı, Komünizm değil Şeriat yani İrtica idi.' Bu anlamda BÇG kontrol dışı İslam’a karşı sopa, FETÖ Ilımlı İslam için Havuç politikasının kod adı idi."

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