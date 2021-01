Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak: Aşı, 5G, Chip, CoVID, cinsiyet eşitliği hepsi büyük planın parçası

Yeni Akit yazarı Abdrurrahman Dilipak, ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın iklim konusundaki özel temsilcisi olacağını açıkladığı John Kerry'nin annesinin "Forbes" ailesinden olduğunu belirterek, "Alman Illuminati topluluğunun, ABD ayağı olarak kurulduğu öne sürülen Skull and Bones (Kuru kafa ve kemikler) örgütünün üyesi olduğu da söylenir. Bu örgüt 1832 yılında William Huntington Russell ve Alphonso Taft tarafından Yale Üniversitesi’nde kurulmuş. Tam adı “Society of Skull and Bones”. Eskiden sadece erkekler, beyazlar ve Protestanlar üye oluyordu, şimdi kadınlar da üye oluyormuş. Kerry ise Katolik görünümlü bir Yahudi. Kulüp üyelerinin, çıplak güreş, birini tabuta yatırıp seks hayatını anlattırmak gibi ritüelleri olduğu da söylenir. Yani Kerry; Demokrat, Kuru Kafa, Protestan, Katolik, Yahudi, Hovarda biri." diye yazdı.

Abdurrahman Dilipak; "Biden, Kerry ve Global Reset" başlıklı yazısını, "Aşı, 5G, Starlink, Neuralink, Chip, CoVID, cinsiyet eşitliği, nesneler arası network, Global Health Pass, Money&Performance Pass. Hepsi bu büyük planın bir parçası. Washington’da, Paris’te, İsrail sokaklarında yükselen, tarafların isyan sesleri aslında bu işin perde gerisindeki büyük çatışmanın bir yansımasından başka bir şey değil. Selam ve dua ile." ifadeleriyle noktaladı.