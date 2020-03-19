Koronavirüs konusunda gerçekleri duyuran bilim insanları hedefte

Koronavirüs salgını hakkında yaptıkları bilgilendirme ve açıklamalar nedeniyle bazı bilim insanları hedefte.

Yeni Akit gazetesi, Koronavirüs salgının Türkiye'de yayılmasını değerlendiren, enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Esin Şenol'u hedef gösterdi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Esin Şenol'un "İlk vakanın tespiti gecikti " sözlerini hedef alan Yeni Akit, "Vatan ve millet düşmanları", "sözde profesör", 'küstahlık' ve 'hazımsızlık' ifadelerini kullandı.

Medyascope programında Koronavirüs salgınını ve Türkiye'nin salgın karşısındaki önlemlerini değerlendiren Prof. Şenol, ilk vaka tespitinde geç kalındığını belirterek "Koronavirüs İran’da tespit edildiği anda testleri yaygınlaştırsaydık ilk vakanın tespitinde bu kadar geç kalmazdık. Bu gecikme sürecinde virüs Türkiye’de yayılmadıysa bu başarıdan ziyade tesadüf" ifadesini kullanmıştı.

Yeni Akit gazetesi ise Porf. Şenol'un Koronavirüs hakkındaki değerlendirmesini "Hazımsızlığın böylesi görülmedi! Sözde 'Prof' Esin Şenol'dan Türkiye için küstah sözler" yorumuyla verdi. Gazete daha ileri ifadeler kullanarak Prof. Şenol'un "ülkenin başarısını baltalamaya çalıştığı"nı savundu.

Uzman Doktor Güle Çınar'a öğrencilerinden destek

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi'nde görevli uzman doktor Güle Çınar da hastane çalışanlarını bilgilendirme amacıyla yaptığı kriz senaryoları konuşmasının dün sosyal medyada dolaşıma girmesinin ardından hedef haline geldi. Çınar'ın Ankara Üniversitesi yönetimine yazdığı 'açıklama' üniversitenin Twitter hesabından paylaşıldı.

Bu paylaşım da eleştirilere konu oldu. Sosyal medyada üniversitenin personeline yönelik baskıyı görmezden geldiği yorumları yapıldı.

Uzman doktor Güle Çınar'a Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. dönem öğrencileri destek verdi.

Öğrenciler tarafından yapılan yazılı açıklamada Çınar'ın kriz dönemi senaryolarını anlattığı konuşmasının bir kısmının gizlice kaydedilip yayınlandığı belirtildi.

Güle Çınar'ın yayınlanan video nedeniyle özür dilemek zorunda kaldığını hatırlatan öğrenciler "Günlerdir gecesini gündüzüne katıp hastane personelinin kriz zamanında yapması gerekenleri bir an olsun yorulmadan anlatan uzman doktor Güle Çınar'ın özür dilemesini doğru bulmuyoruz. Görüntüleri çekip yayan kişi ya da kişilerin tespit edilip cezalandırılmalı" dedi.