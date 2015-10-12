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Yeni Akit Levent Kırca'nın vefatını böyle verdi: Alkolik tiyatrocu öldü!

Yeni Akit: Kanser hastalığına yakalanan Kırca, kemoterapi tedavisi sırasında, ‘Herkes bana dua etsin’ gibi lafları sevmediğini söylemişti

12 Ekim 2015 20:51

Yeni Akit gazetesi, dün gece hayatını kaybeden tiyatrocu Levent Kırca’nın ölümünü, “Ünlü alkolik tiyatrocu Levent Kırca, 67 yaşında karaciğer kanseri sebebiyle kemoterapi gördüğü hastanede öldü” diye duyurdu.

Yeni Akit, Kırca’nın “Arkamdan dua edilmesin” sözlerini başlığına taşıdığı haberinde “Ünlü alkolik tiyatrocu Levent Kırca, 67 yaşında karaciğer kanseri sebebiyle kemoterapi gördüğü hastanede öldü. Kanser hastalığına yakalanan Kırca, kemoterapi tedavisi sırasında, ‘Herkes bana dua etsin’ gibi lafları sevmediğini söylemişti. Kırca, ölümden korkmadığını, gözlerini kapatırken gönlünün rahat olacağını da ifade etmişti” denildi.

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