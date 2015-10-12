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Levent Kırca'dan veda mektubu: Daha iyi bir dünyada görüşmek ümidiyle; Atatürk’le kalın, cumhuriyetle kalın...

Levent Kırca'nın ölümünden iki gün önce yazdığı mektup...

12 Ekim 2015 11:01

Temmuz ayından beri karaciğer kanseri sebebiyle kemoterapi tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Levent Kırca, iki gün önce onur ödülü aldığı törende hastaneden yazıp gönderdiği mektupta duygusal mesajlara yer vermişti.

Geçtiğimiz hafta Bodrum Türk Filmleri Haftası kapsamında Yaşam Boyu Onur Ödülü alan Kırca, İstanbul’da devam eden tedavisi nedeniyle törene katılamamış, yerine katılan oğlu Oğulcan Kırca, babasının tören için yazdığı mektubu okumuştu. 

İşte Levent Kırca'nın sevenlerine son mesajı:

“1974’te TRT ile girdim hayatınıza. O günden bu yana bayağı bir zamanınızı aldım. 41 yıl... Teşekkür ederim size, anılarınızda bana yer açtığınız için” cümleleriyle başlayan Kırca, mektubunda ‘iki kardeşin çorap için kavga etmesi, komşu çocuğu kardeşlerden birine saldırınca bitmesini’ anlatarak ülkede yaşanan sorunların bi sonu olacağını hatırlattı. ‘Güzellikler paylaştıkça değerlenir, kötüler çoğaldıkça kanıksanır’ diye devam eden Kırca, “İnsan olarak birbirimizi sahiplenmek, birleşebilmek için uzaylıların dünyayı istila etmesi mi gerekir?” diyerek kavganın bitmesi dileğini paylaştı. Kırca mektubunu, “Dik durun.. Adil olun, sabırlı olun. Daha iyi bir dünyada görüşmek ümidiyle. Atatürk’le kalın, cumhuriyetle kalın, hoşça kalın!!” diyerek bitirdi.

 

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