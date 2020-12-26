Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni: Bir 'virgül' adamı vezir de eder rezil de Ekrem Bey

Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gazetede yer alan, "Hayvan, Ekrem'in umurunda değil!" başlıklı haber sebebiyle gazetenin muhabirinin yönelttiği soruyu yanıtlamamasını eleştirdi.

İmamoğlu'nun tepki gösterdiği söz konusu başlıkta 'hayvan' kelimeli ile 'Ekrem' isminin arasında virgül olduğuna dikkati çeken Karahasanoğlu, "Başlığı daha netleştirelim. 'Hayvan + virgül + Ekrem + kesme işareti + in eki + umurunda + değil + ünlem işareti.' Kusura bakmayın. İlkokul çocuğuna anlatır gibi anlatmak durumundayım. Karşımızdaki kişi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Ve çıkmış karşımıza, 18 aylık icraatını anlatırken muhabirimizin sorularını, kapris yaparak cevapsız bırakıyor" ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu, devamında şunları kaydetti:

“Virgül'ün anlamını bilmiyor olmalılar ki. 'Virgül'süz okuyorlar, başlığı. Bir 'virgül', adamı vezir de eder, rezil de, Ekrem Bey. Bir 'virgül', kişiyi 'adam' da eder, 'eşek' de, Ekrem Bey.

Bu vesile ile bir gazeteye, saygısızca üslupla saldıran bu belediye başkanına karşı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden başlayın. Diğer meslek bağlantılı tüzel kişiliklere kadar. Nasıl sessiz kalındığını görüp, bunların “Objektiflik” kavramından ne anladıklarını da tespit etmiş olalım."

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