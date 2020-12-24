İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Akit muhabirine: Bir gazete değilsiniz, sizin yayın organınızın sorusuna cevap vermeye tenezzül etmem

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gerçekleştirdiği basın toplantısında, Yeni Akit gazetesinden soru yönelten muhabiri yanıtlamadı. Soruyu geri çeviren İBB Başkanı İmamoğlu, "Bence çalıştığınız yer bir gazete değildir. Sizin yayın organınızın sorusuna cevap vermeye tenezzül etmem" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), görevde bulunduğu 18 aylık sürecin değerlendirmesini yaptı. İmamoğlu ve belediyenin yönetim kadrosunun katıldığı ‘Adil, Yeşil ve Yaratıcı İstanbul Yolunda 18 Ay’ başlıklı toplantı, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenledi.

İmamoğlu'ndan Akit'e tepki

Bugünkü Akit gazetesinde İmamoğlu hakkında "Hayvan, Ekrem'in umurunda değil" başlığıyla bir haber servis etmişti. Söz konusu haber hatırlatan İmamoğlu, "Bence çalıştığınız yer bir gazete değildir. Sizin yayın organınızın sorusuna cevap vermeye tenezzül etmem. 16 milyon insanın yöneticisine davranış biçimini düzenleyemeyen ve bu konuda kalemi sapkınlaşmış, haber yapma biçimi sapkınlaşmış bir kuruma bu anlamda cevap vermem" diye yanıt verdi.