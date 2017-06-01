Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Demirel'i öldüren damadı motosikletiyle kaçmış

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel’i öldüren eşi Esma Karanfil’i ağır yaralayarak kayıplara karışan damat Cemil Yavuz Karanfil’in kullandığı rambo bıçağı olaydan sonra işyerinin otoparkına bıraktığı otomobilinde bulundu. Cinayet sırasında Karanfil çiftinin 2 çocuklarının da evde olduğu ortaya çıktı. Cemil Yavuz Karanfil’in otomobilini bıraktıktan sonra motosikletine binerek kaçtığı ortaya çıktı

Kadir Demirel, pazartesi günü akşam saatlerinde kızı Esma Karanfil’in damadı tarafından dövüldüğünü öğrenince işyerinden aceleyle ayrılıp Başakşehir’deki eve gitmişti.

Tartışma sırasında Kadir Demirel, damadı tarafından bıçaklanarak öldürülmüş, üç yerinden bıçaklanan kızı da ağır yaralanmıştı. Hürriyet gazetesinden Çetin Aydın'ın haberine göre, Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Cemil Yavuz Karanfil’in olaydan sonra otoparktaki otomobiliyle Bayrampaşa’daki işyeri CYK CNC Makine’ye gittiğini belirledi.

İşyerinin çatı katındaki otoparkta bulunan otomobilde yapılan incelemede, cinayette kullanılan ve 'rambo bıçağı' olarak nitelendirilen bıçak bulundu.

Yapılan kriminal incelemede bıçağın olayda kullanıldığı kesinleşti. Cemil Yavuz Karanfil’in otomobilini bıraktıktan sonra kaskını takıp motosikletine binerek kaçtığı ortaya çıktı.

Polis, Karanfil’in bulunabileceği adreslere baskınlar düzenledi ancak bir sonuç alınamadı.