Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Demirel'i öldüren damadı 3 ay evden uzaklaştırma almış!

İstanbul’da damadı Cemil K.’nın öldürdüğü Yeni Akit Gazetesi Yayın Yönetmeni Kadir Demirel son yolculuğuna uğurlandı. Kocasının ağır yaraladığı Esma K.’nın 7 ay önce şiddet gördüğü için baba evine gittiği, kocası için 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı, çocukları için tekrar barışarak evine döndüğü ortaya çıktı. Kaçak damat aranıyor.

Aralarında sorun olan kızı Esma K. ve damadı Cemil K.’yla konuşmak üzere İstanbul Başakşehir’deki evlerine giden Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel, damadı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayda Esma K. da ağır yaralandı. Marmara Üniversitesi Makine Öğretmenliği mezunu işadamı Cemil K. (40) ile Kadir Demirel’in kızı Esma K. (31) 10 yıl önce evlendi. Habertürk gazetesinden Müslim Sarıyar'ın haberine göre, 2 çocukları dünyaya gelen çiftin araları iddialara göre geçen yıl bozulmaya başladı.

3 ay uzaklaştırma kararı aldırdı

Cemil K., eşi Esma K.’ya da şiddet uygulamaya başlayınca genç kadın 2 çocuğunu da yanına alarak babasının evine gitti. Esma K. emniyete de giderek şikâyette bulundu. Bunun üzerine Cemil K.’ya 3 ay uzaklaştırma kararı verildi. İddiaya göre Esma K., geçen ocak ayı sonunda çocukları için eşiyle tekrar barışarak evine döndü. Tekrar birlikte yaşamaya başlayan çiftin arası ise son günlerde yeniden bozuldu.

Motorla kaçmış

Şiddetli tartışmalar yaşanması üzerine Esma K.’nın olay akşamı babasını aradığı, Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel’in de 19.30 gibi damadı ve kızını barıştırmak için evlerine gittiği öğrenildi. Olayın ardından kayıplara karışan Cemil K.’nın evden otomobiliyle ayrıldığı, Bayrampaşa’da şirketine ait depodan motorunu alıp kaçtığı da ortaya çıktı.

Toprağa verildi

Demirel için önceki gün Yeni Akit gazetesi önünde tören düzenlendi. Demirel’in cenaze namazı ise ikindi vakti Fatih Camisi’nde kılındı. Demirel, geçen yıl Suudi Arabistan’da vefat eden Yeni Akit Gazetesi Yayın Koordinatörü Hasan Karakaya’nın Edirnekapı Şehitliği’ndeki mezarının yanında toprağa verildi.