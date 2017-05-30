Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni öldürüldü!

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel, (56) İstanbul'da damadı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Hürriyet'te yer alan habere göre Kadir Demirel, Başakşehir Yunus Emre Caddesi'ndeki kızı Esma Karanfil'in evinde damadı Cemil Yavuz Karanfil ile tartıştı. Kavgaya dönen tartışmanın ardından Karanfil, kayınpederini bıçakladı. Araya giren kızı Esma Karanfil'i de bıçaklayan damat, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Demirel hayatını kaybetti, kızı ameliyata alındı

Ağır yaralanan Demirel hayatını kaybederken, Esma Karanfil ise kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüpheli teslim oldu

Daha sonra Cemil Yavuz Karanfil'in polise giderek teslim olduğu öğrenildi.

Cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı

Bıçaklanarak öldürülen Yeni Akit gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kadir Demirel'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere ambulansla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Bu arada haberin duyulmasının ardından Kadir Demirel'in eşi Gülseren, oğlu Fatih Demirel, diğer kızı Sümeyye Urhan ile yakınları ve Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi olay yerine geldi.

Olayın gerçekleştiği evin bulunduğu siteye gazetecilerin girişine izin verilmedi.

Akit: Tüm camiamızın başı sağ olsun

Yeni Akit, Kadri Demirel’in öldürülmesiyle ilgili “Genel Yayın Yönetmenimiz Kadir Demirel Hakk’a yürüdü” başlığıyla yaptığı habere şu notu düştü:

“Akit Medya olarak tüm camiamızın başı sağ olsun. Merhuma Allah’tan rahmet sevenlerine sabırlar niyaz etmesini temenni ediyoruz.”

Demirel, Hasan Karakaya'nın vefat etmesinden sonra 14 Mart 2016'da Yeni Akit gazetesinin genel yayın yönetmenliği görevini üstlenmişti.

Kimdir?

Yeni Akit'te yer alan habere göre, Demirel'in özgeçmişi şöyle:

1961 yılında Niğde’de doğdu. İlkokulu Kayseri’nin Yeşilhisar kazasında, İmam-Hatip Lisesini Niğde’de, üniversiteyi de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde okudu. Fakültedeyken Milli Gazete’de işe başladı. 5 yılı aşkın bir süre Milli Gazete’de çalıştıktan sonra Sabah’a geçti ve oradan askere gitti.

Askerlik dönüşü Zaman Gazetesi’nde işe başladı. Orda politika editörlüğü, Avrupa yayın sorumluluğu, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve gazetelerinin yayımlanmasında öncülük etti; 1998 yılında Moskova Zaman’da Genel Yayın Yönetmenliği yaptı.

2000 yılında Zaman’dan ayrılan Demirel, Yeni Şafak Gazetesi’nde 5 yılı aşkın süre Yazı İşleri Koordinatörü, 8 yıl da Bölge Haberleri Müdürü olarak görev yaptı. 2014 Kasımı’nda Yeni Şafak’tan ayrıldı. Aynı ay içinde Yeni Akit’te Yazı İşleri ve Yayın kurulu Üyesi olarak göreve başladı.

Demirel, Hasan Karakaya'nın hayatını kaybetmesinin ardından 14 Mart 2016’da Yeni Akit’te Genel Yayın Yönetmeni oldu.