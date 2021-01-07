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Yeni Akit, Boğaziçi öğrencilerinin dinlediği Metallica şarkısında büyük resmi gördü: Kan donduran detay!

07 Ocak 2021 09:57

T24 Haber Merkezi

Yeni Akit gazetesi, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin, rektör olarak atanan Prof. Melih Bulu'yu protesto gösterilerinde Metallica'nın "Master Of Puppets" şarkısını dinlemesini, "Master Of Puppets şarkısının satır aralarında geçen ifadeler, söz konusu şarkının provokatörler tarafından kasıtlı olarak mı seçildiği sorusunu akıllara getirdi. Metallica'nın Master Of Puppets şarkısında kan donduran ifadeler yer alıyor" şeklinde değerlendirdi.

Yeni Akit'in "Provokatörler neden bu şarkıyı seçti? Boğaziçililerin söylediği Metallica şarkısında kan donduran detay!" başlıklı haberinde, Prof. Melih Bulu'nun "Metallica dinliyorum" açıklamasının ardından Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin, Metallica şarkısı söyleyerek, eylem yaptıkları belirtildi. 

Haberde, Master Of Puppets şarkısında "sapkın cümleler"in yer aldığı ve öğrencilerin şarkıyı kasıtlı olarak seçildiğine yönelik ifadeler yer aldı.  

Yeni Akit'in haberinde, şarkıda yer alan "Veins that pump with fear, sucking darkest clear, you're dedicated to how I'm killing you / Korku kol geziyor damarlarımda, sonunu hazırlıyor senin, kendini seni nasıl öldürdüğüme adamışsın." sözlerin açık bir ölüm tehdidi olduğu savunuldu.

 

 

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