Yeni Akit: Boğaz lobisi Sarıgül’ü gözden çıkardı, ondan bir cacık olmayacağını anladı!

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Hasan Karakaya, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve ailesine ölümle tehdit ettiği öne sürülen eski başkan Mustafa Sarıgül’le ilgili basında yer alan haberlerle ilgili olarak, “Beykoz Konakları’nda oturan ‘Boğaz Lobisi’nin sakinleri, ‘Sarıgül’ü gözden çıkardı’ ve ondan bir ‘cacık’ olmayacağını anladı” dedi.

Hasan Karakaya, “Bir başka ‘iddia’ya göre ise; ‘Hürriyet, Sarıgül’ü diline doladı, çünkü; Sarıgül, 30 Mart seçimlerinde Hürriyet’e verdiği 12 milyon lira tutarındaki ilânların parasını ödemedi... Sarıgül’ün ilan paralarını ödemeyip, adres olarak, dönemin CHP İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı’yı göstermesi, Aydın Doğan’ı fena halde kızdırdı, Hürriyet de Sarıgül aleyhinde haberler yapmaya başladı!” diye konuştu.

Hasan Karakaya’nın Yeni Akit gazetesinin bugünkü (5 Ocak 2014) nüshasında yayımlanan yazısının “Sarıgül ve mafya iddiaları” arabaşlıklı, ilgili kısmı şöyle:

Sarıgül ve mafya iddiaları

Tartışması bu hafta, belki gelecek haftalarda da devam edecek bir konu da, “Şişli ve Sarıgül” konusuydu!..

Malûm, kendisi İstanbul Belediye Başkanlığı’na aday olduğu için, “Şişli’yi oğlu üzerinden yönetmeyi” hesaplayan Mustafa Sarıgül’ün başı, fena halde dertte...

CHP’li Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve eşi Nazlı İnönü’yü “tehdit” ettiği iddiaları üzerine, “Sarıgül’ler olayı” mahkemeye taşındı...

Hayri İnönü, “terör savcısı”na verdiği ifadede; “Mustafa Sarıgül’ün kendisini ve ailesini tehdit ettiğini, bunun üzerine istifasını yazdığını, CHP Milletvekili İhsan Özkes’in ise istifa mektubunu yırtıp, yaktığını” söyledi...

Bunlar, “yenilir-yutulur iddialar” değildi ve “dahası” da vardı...

Sarıgül, İnönü’ye demiş ki;

“Bana çok pahalıya mal oldunuz. 750 bin dolara New York’ta kiralık mafya tuttum. Senin, eşinin, çocuklarının ve yakınlarının kemiklerini kimse bulamayacak’ dedikten sonra çocuklarımın Detroit’teki işyerlerinin adreslerini gösterdi. Beni ve ailemizi takip ettirdiğini anladım. Çok korktum.”

Hürriyet’in değişen tavrı

Bu olayda, ilginç olan; “Hayri İnönü bu tehditler yapıldığında niye sustu ve Hürriyet gazetesi, Mustafa Sarıgül’ün karşısına niye geçti” sorusunun cevabıdır!..

Demek oluyor ki;

lHayri İnönü, “Sarıgül’den kurtulmak” isteyen “Kılıçdaroğlu’nun desteği”ni arkasına almıştır... Yoksa, “kol kırılır, yen içinde kalır” hesabı; “tehdit”lere boyun eğer, “istifa”sını verir ve bu “mafya savaşı”nı kamuoyuna taşımazdı!..

lPeki, “mahallî seçimler” esnasında “Sarıgül’ü var gücüyle destekleyen Hürriyet’in tavır değişikliği”ne ne demeli?.. Dün Sarıgül’ü “öven” bir gazete, bugün neden “dövüyor” onu?..

Anlaşılan o ki;

“Beykoz Konakları”nda oturan “Boğaz Lobisi”nin sakinleri, “Sarıgül’ü gözden çıkardı” ve ondan bir “cacık” olmayacağını anladı!..

Bir başka “iddia”ya göre ise;

l “Hürriyet, Sarıgül’ü diline doladı, çünkü; Sarıgül, 30 Mart seçimlerinde Hürriyet’e verdiği 12 milyon lira tutarındaki ilânların parasını ödemedi... Sarıgül’ün ilan paralarını ödemeyip, adres olarak, dönemin CHP İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı’yı göstermesi, Aydın Doğan’ı fena halde kızdırdı, Hürriyet de Sarıgül aleyhinde haberler yapmaya başladı!”

Bir başka “iddia” ise şu:

l “AK Parti’nin elinde, Mustafa Sarıgül’le ilgili müthiş bir dosya var!.. Bu dosyada; Sarıgül’ün Aydın Doğan ve Pensilvanya ile ilişkileri ayrıntılı olarak yer alıyor!.. Aydın Doğan, bu ilişkilerden sıyrılabilmek için Sarıgül’e karşı kampanya yürütmek ve AK Parti’ye şirin görünmek istiyor!”

“İddia”lar ne olursa olsun, “Sarıgül’ün defteri” dürülmüş, iyice gözden çıkarılmıştır!..

Ama, bütün bunlar; “Sarıgül’ün ilişkiler ağı”nın, “mafya ile bağlantıları”nın, hele hele “Paralel’le al-ver”lerinin gözler önüne serilmesine engel olmamalıdır!..

Her şey açığa çıkarılmalı, “kirli plân ve ilişkiler” deşifre edilmeli ve Akit’in manşetinde denildiği gibi, “2015, temizlik yılı” olmalıdır!..

Selâm ve saygılarımızla...