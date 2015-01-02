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Şişli Belediyesi'nde Emir Sarıgül'ün yerine yeni atama

Ankara Barosu avukatlarından Uğur Erhan Dinçer, 'Bu görev için takdir edildim, kamu hizmeti bilinciyle Şişli halkına hizmet verebilmek için atanmış bulunmaktayım' dedi

02 Ocak 2015 13:35

Şişli Belediyesi’ndeki tartışmalı sürecin ardından istifa eden başkan yardımcısı Emir Sarıgül’den boşalan koltuğa Ankara Barosu avukatlarından Uğur Erhan Dinçer atandı.

Hürriyet'ten Nurettin Kurt'un haberine göre, haberi doğrulayan Dinçer, “Bu görev için takdir edildim, kamu hizmeti bilinciyle Şişli halkına hizmet verebilmek için atanmış bulunmaktayım. Birlik olmak adına, görevimin gereklerini yerine getirmek için çalışacağım” dedi.

Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Avukat Dinçer’in sorumlu olduğu alanlar şöyle: Encümene Havale Yetkilisi, Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Dış İlişkiler Müdürlüğü (Avrupa Birliği), Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü.

Avukat Dinçer, Ömer Faruk Eminağaoğlu ve Hamdi Yaver Aktan’ın da aralarında bulunduğu bir çok ünlünün avukatlığını yapıyordu.

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