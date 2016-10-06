Yeni Akit: Allah belamızı vermiş olabilir mi?

Yeni Akit gazetesi, “Allah belamızı vermiş olabilir mi?” başlığıyla bir video yayımladı. Gazete, videoyu sosyal medya hesaplarından da duyurdu.

Videonun metninde, “Maaşımızı bile bir aya ince bir şekilde bölerken, dinimize neden aynı özeni göstermiyoruz. Biz mi dinimizi unuttuk, yoksa dinimiz mi bizi unuttu? Korkmuyor muyuz? Ellerimizi vereni, gözlerimizi vereni, nefesimizi vereni unutmuşuz. Verdiğimiz borcu bile geri alamayınca deliye dönen biz varlığımızın sahibi olan Allah'ı unutunca ne olacağını düşünmüyor muyuz?” ifadeleri yer aldı.