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Çevre

Yengeçler acı içinde sofraya taşınıyorlarmış

Pişirilmek için canlı olarak kaynar suya atıldıklarında acıyı hissetmediklerine inanılan yengeçlerin bilinenin aksine acı çektiği belirlendi

17 Ocak 2013 11:19

 

İrlanda'daki Queen's Üniversitesi'nden Biyolog Bob Elwood, milyarlarca kabuklu hayvanın gıda sanayinin ihtiyaçları için yakalandığını, bu hayvanların acıyı hissetmediği düşüncesiyle memelilerin aksine neredeyse hiçbir şekilde korunmadığını vurguladı. 
Elwood, 90 yeşil yengeç (Carcinus maenas) üzerinde araştırma yaptı.  Bilimadamı, yengeçleri iki karanlık delik içeren bir akvaryuma koydu. Burada yengeçlerden bazıları elektroşoka maruz kaldı. 
Daha sonra tekrar akvaryuma konulan yengeçlerden bazıları elektroşokun olmadığı ve ilk deneydeki, ''yuva benimsediği'' deliğe, şanssız olanlar ise ''elektroşoklu ilk yuvalarına'' gitti. 
Üçüncü kez akvaryuma konulan yengeçlerin şok veren yuvadan kaçınması gerektiğini ''öğrendiğini'' belirten Elwood, hayvanların acı çekmemek için deliğe girmediğine dikkati çekti. 
Elwood, bir hayvanın acı çektiğini mutlak şekilde göstermenin mümkün olmadığını ancak farklı deneylerde kabukluların yengeçlerinkine benzer acı çektiğine ilişkin birbirini destekleyen bulguların olduğunu kaydetti.  Araştırma, ''Journal of Experimental Biology'' dergisinde yayımlandı. 

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