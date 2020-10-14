Yeneroğlu'ndan Soylu'ya: 2003'ten beri sahnelenen tiyatro oyunu, PKK propagandası ise şimdiye kadar neden engellenmedi?

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, İBB Şehir Tiyatroları'nın ekim programında yer alan ve "Bêrû" adlı Kürtçe oyunun Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı tarafından yasaklanmasıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması için bir soru önergesi verdi.

DEVA Partisi Yeneroğlu, kaymakamlığın yasaklanma gerekçesi olarak "kamu düzenini bozabileceği" gerekçesine vurgu yaptı.

Yeneroğlu, İçişleri Bakanlığı'nın oyunun yasaklanmasıyla ilgili yaptığı "PKK terör örgütünün propagandasını yaptığı" açıklamasına atıfta bulunarak, "İtalyan yazar Dario Fo’nun kaleme aldığı oyunun kamu idarecileri tarafından yapılan açıklamalar ile 'PKK propagandası olarak gösterilmesi'nin somut gerekçeleri nelerdir? 2003 yılından bugüne sahnelenmekte olan tiyatro oyunu neden bugün yasaklanmıştır? Söz konusu oyun PKK propagandası ise şimdiye kadar neden engellenmemiştir?" diye sordu.

Yeneroğlu'nun Soylu'nun yanıtlaması için yönelttiği sorular şöyle:

1) Yasaklanan oyun içeriği itibariyle sermaye-devlet ilişkinlerini anlatırken hangi gerekçe ile “kamu düzenini bozma nedeni ileri sürülerek” yasaklanmıştır?

2) İtalyan yazar Dario Fo’nun kaleme aldığı oyunun kamu idarecileri tarafından yapılan açıklamalar ile “PKK propagandası olarak gösterilmesi”nin somut gerekçeleri nelerdir?

3) 2003 yılından bugüne sahnelenmekte olan tiyatro oyunu neden bugün yasaklanmıştır? Söz konusu oyun PKK propagandası ise şimdiye kadar neden engellenmemiştir?

4) Uzun yıllardır oynanan bir tiyatro oyunu için, bugün, kamu düzenini bozduğu gerekçesinin ileri sürülmesi için idare tarafından oyun metninde bir değişiklik tespit edilmiş midir? Edilmiş ise ne zaman ve nasıl bir değişiklik tespit edilmiştir?

5) Tiyatro oyunundaki hangi sözler veya sahneler nedeniyle kamu düzeni bozulmaktadır? Tiyatro oyununun sahnelenmesiyle kamu düzeni nasıl tehlikeye düşmektedir?

6) Yakın ve somut tehlike olmadığı halde bir tiyatro oyununun, idare tarafından yasaklanması mümkün müdür?