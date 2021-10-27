Yeneroğlu: Kılıçdaroğlu saldırıya uğradığında geçmiş olsun tweeti atan bakanlara Külliye'den "bizim öyle bir politikamız yok" dendi

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Çubuk'ta düzenlenen saldırıya ilişkin konuşurken, "Geçmiş olsun tweeti attım. Ben ilk tweeti attıktan sonra birkaç bakan benim tweetimi görmüş onlar da tweet atmış. Bunun üzerine Külliye'den aranıyor bakanlar, deniliyor ki 'Bizim öyle bir politikamız yok, kesinlikle geçmiş olsun dilemeyeceğiz.'" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında Kılıçdaroğlu'na yönelik 2019'da düzenlenen linç girişiminin videolarını izletmesinin ardından başlayan tartışmaya Mustafa Yeneroğlu da katıldı. Yeneroğlu, Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileyen bakanlara 'bizim böyle bir politikamız yok' talimatı verildiğini söyledi.

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Halk TV'de katıldığı yayında açıklamalarda bulunan Yeneroğlu, şunları söyledi:

"Ben ilk tweeti attıktan sonra birkaç bakan benim tweetimi görmüş onlar da tweet atmış. Bunun üzerine Külliye'den aranıyor bakanlar, deniliyor ki 'Bizim öyle bir politikamız yok, kesinlikle geçmiş olsun dilemeyeceğiz.' O gün o saldırıyı kim tetikledi, kim tahrik etti, kim organize etti bunlar da ayrıca açıklığa kavuşturulması gereken konular. Ben onun öyle hasbelkader geliştiğini de zannetmiyorum. Bu olayın bir şekilde birileri tarafından organize edilip edilmedi konusuyla ilgili kuşkuların ciddi manada araştırılması gerektiğini düşünüyorum."