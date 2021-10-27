Kılıçdaroğlu'ndan Çubuk'taki saldırı görüntülerini izleten Erdoğan'a yanıt: Ne senden ne şürekandan korkum yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin grup toplantısında 2019'da Ankara Çubuk'ta kendisine yönelik linç girişimi görüntülerini izletmesine ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, ''Adeta birilerini yarım kalan işi bitirin demiş. Ne senden ne senin şürekandan korkum yok. Sonuna kadar mücadele vereceğim '' dedi.

Konuşmasının başında ekonomiye değinen Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a seslenerek "Eğer bunları yaparsan milletimiz biraz olsun rahatlayacak. Hatta buradan siyasi puan da toplayabilirsin, umurumda değil." diyerek önerilerini sıraladı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Bakın Türkiye'de 14 milyon asgari ücretli açlık sınırının altında yaşıyor. Bu insanlarımızın çocukları da sefalet içinde yaşıyor. İnsanımızın bu kış hayata tutunabilmesi için uygun fiyatla enerjiye ulaşması çok kritik. Yoksulluk içinde yaşayan çocuklarıyla, enerji faturasını ödemeyen 5 milyon hanenin olduğu bir ülkeye biz uzaktan bakamayız. İnsanımızın onuru haysiyeti söz konusudur. Peki iktidar ne yapıyor. Her gün yeni bir zam ilan ediyor. Çok kısa bir zaman içerisinde elektrik faturaları tam 3 kez zamlandı. Doğalgaza tam 8 defa zam yapıldı. Kömüre yüzde 30 mutfak tüpüne yüzde 42 zam yapıldı. Ülkemizin bu halini kabul etmiyorum. Bu halk da bunu hak etmiyor. Bu yüzden tüm enerji sektörü paydaşlarına bir davet mektubu gönderdim. Bu millet için birlikte çalışalım dedim. Enerjide yaşanan korkunç zamlarla mücadele konusunda bana katılmak isteyen herkesle çalışmaktan memnuniyet duyacağımı ifade ettim. Sağ olsunlar enerji sektörü temsilcileri davetimize icabet ettiler ve birlikte bir çalışma toplantısı gerçekleştirdik. Buradan halkımıza seslenmek istiyorum. Kime oy vermiş olursanız olun, bu enerji meselesinde hepimiz birlikte mücadele etmek zorundayız. İktidara geldiğimizde nihai amacımız, elbette yoksullukla mücadele ve daha adil bir ülke inşa etme olacaktır. Atlatmamız gereken bir kış var. Kıştan sonra zaten iktidara geleceğiz , orası kolay. Şahsa buradan sesleniyorum. Eğer bunları yaparsan milletimiz biraz olsun rahatlayacak. Hatta buradan siyasi puan da toplayabilirsin, umurumda değil.

Her şeyden önce acilen kara kış fonu kurarak vatandaşımıza destek ver

Elektrik faturalarındaki KDV'yi kış boyunca kaldır. Sadece TRT fonunun kaldırılması bile yüzde 20 oranında indirim sağlayacak

Doğalgaz ve mutfak tüpündeki ÖTV ve KDV'yi kaldır.

Elektrik ve ısınmada düşük gelirliler lehine kademeli tarifeli sisteme geç. Sosyal tarife uygulamasını başlat. Bu vatandaşlar daha ağır fatura ödemesinler. Sorunu saptırıyoruz, çözümü de önlerine koyuyoruz.

Enerjiye bağlı bu sıkıntıların bir de ticari işletme boyutu var. Özellikle esnaf ve küçük ölçekli işletmelerin de acilen destek programına alınmasını istiyoruz. Bu kara kışı geçirelim, seninle sandıkta görüşeceğiz. "

Çubuk'taki saldırı görüntüleri

Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda kendisine yapılan linç girişiminin videosunu grup toplantısında izleten Erdoğan'a yanıt verdi:

"Şahıs bugünkü grup toplantısında uzun uzun benim videolarımı izletmiş, aleni tehditler savurmuş, adeta birilerine yarım kalan işi bitirin talimatı vermiş. Buradan söylüyorum: Ne senden ne senin şürekandan korkum yok. Sonuna kadar mücadele vereceğim. Bilesin. "