Yemen’e operasyon altın ve petrolü tırmanışa geçirdi

Suudi Arabistan'ın Yemen'de askeri operasyona başlamasının etkisiyle petrol fiyatları 60 dolara dayanırken, altının ons fiyatı da yaklaşık 25 dolar birden yükseldi. Altının gramı 102 liraya çıkarak Ekim 2012'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Altın 2.5 yılın zirvesine çıktı.

DHA’nın haberine göre, Suudi Arabistan, müttefik Arap ülkeleriyle birlikte Yemen'de İran'ın desteklediği ve Aden kentini kuşatan güçleri hedef alan askeri operasyon başlatmasının etkisiyle, Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede temel aldığı Brent tipi petrolün varil fiyatı, yaklaşık 5 dolar sıçramayla 59.78 dolara tırmandı. ABD hafif ham petrolünün fiyatı da yeniden 50 doları aşarak 51.98 dolara kadar çıktı.

Askeri operasyon, güvenli liman altına talebi artırdı ve bir ons altının fiyatı yaklaşık 55 dolarlık tırmanışla, 1,194 dolardan 1,219 dolara kadar fırladı.

2.5 yılın zirvesinde

Suudi Arabistan'ın Yemen'e hava operasyonu başlatmasının ardından güvenli liman alımlarının etkisiyle altının onsu yükselişe geçerken, buna ek olarak dolar/TL'nin de 2,61'in üzerine çıkmasıyla, altının gramı Ekim 2012'den bu yana en yüksek seviye olan 102,17 lirayı gördü.