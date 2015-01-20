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Dünya

Yemen'de Husi'ler Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdi

Yemen'in başkenti Sana'da Husiler ve ordu arasında çatışmalar devam ederken, Husilerin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdiği bildirildi

20 Ocak 2015 20:31

Yemen’in başkenti Sana’da iki gündür orduyla çatışan Şii Ensarullah Hareketi militanları, güvenlik görevlileriyle kısa bir çatışma sonrasında Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na girdi. Reuters’ın haberine göre, Husilerin binaya girdiği bilgisini görgü tanıkları ve güvenlik yetkilileri verdi.

radikal.com.tr'nin haberine göre, Yemen Enformasyon Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı'nın saldırı tehlikesi altında olduğu belirtildi ve olay, darbe girişimi olarak nitelendi.

İsmini vermek istemeyen bir yetkili ise Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin binada olduğunu söyledi. Çatışmaların sürdüğü bildirildi.

Yemen'de Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'yi terör örgütü El Kaide'ye silah göndermekle suçlayan Husiler dün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı kuşatmış ve çatışmalar sonucu 9 kişi ölmüş 67 kişi de yaralanmıştı.

 

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