Yemen'de isyan: Cumhurbaşkanlığı Sarayı kuşatıldı

Yemen'de Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'yi El Kaide militanlarını silahlandırmakla suçlayan Şii Ensarullah Hareketi militanları Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı kuşattı. Militanlar ile saray muhafızları arasında çıkan çatışmada çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.

CHA’da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bulunduğu Seb'in Meydanı ve Mesbahi Kavşağı civarında, saray muhafızlarıyla Husi militanları arasında çıkan çatışmalar nedeniyle askerler de tank ve ağır silahlarla sarayın etrafını kapattı; muhafızlar ise saraya giden bütün yolları kapattı.

Başbakanın konvoyuna ateş açıldı

Ayrıca, başkent Sana'da Yemen Başbakanı Başbakan Khaled Bahah'ın konvoyuna Ensarullah Hareketi militanları tarafından ateş açıldı. Başbakan basın danışmanı Racih Badi yaptığı açıklamada başbakanın durumunun iyi olduğunu ve açılan ateş sonucu hiçbir yara almadığını belirtti.