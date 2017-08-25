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Sağlık

Yemen'de hava saldırısı: 6'sı çocuk, 12 kişi öldü

Enkaz altından çıkarılan çocukların en fazla 10 yaşında olduğu bildirildi

25 Ağustos 2017 16:39

Suudi Hava Kuvvetleri Yemen'de Fac Attan bölgesini bombaladı. 6'sı çocuk, 12 kişi hayatını kaybetti.

Yemen’in başkenti Sanaa’ya bu sabah yapılan hava saldırısında altısı çocuk, 12 kişi hayatını kaybetti. Gazete Duvar'da yer alan habere göre Suudi uçakları tarafından "Fac Attan" adıyla bilinen dağlık bölgede yapılan hava saldırısında en az iki bina yerle bir oldu. Enkaz altından çıkarılan çocukların en fazla 10 yaşında olduğu tespit edildi.

En az 10 bin sivil öldü

Suudi Arabistan ve Yemen arasındaki kriz 2015 yılından beri devam ediyor. 2015 yılında İran destekli ve Zeydi mezhebine mensup Hutiler Yemen’de hükümeti devraldığından beri Arabistan Huti Devlet Başkanı Abdrabbuh Mansur Hadi’nin darbe yaptığını iddia ederek hava harekatlarına başladı. Bu güne kadar savaş en az 10 bin Yemenli sivilin canına mal oldu. BM, Çarşamba günü gerçekleşen ve  30’dan fazla kişinin öldüğü otel saldırısıyla ilgili bağımsız bir soruşturma talep etmişti.

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