‘Yemekte denge eğitim projesi' Bursa toplantısı yapıldı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanlığı ile Sabri Ülker Gıda Araştırma Enstitüsü Vakfı\'nın yürüttüğü ‘Yemekte Denge Eğitim Projesi’nin Bursa toplantısı gerçekleşti. Toplantıda konuşan Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Arzu Ayyıldız, \"Proje sağlıklı nesillerin yetişmesine de öncülük edecek\" dedi. 2011 yılında 4 ilde başlayan proje bugün 15 ilde 750 okul ve 6 milyonun üzerinde öğrenci, öğretmen ve ebeveyne ulaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Sabri Ülker Gıda Araştırma Enstitüsü Vakfı’nın 2011 yılında hayata geçirilen ve 2018-2019 eğitim öğretim yılında Bursa’da 50 pilot okulda devam eden ‘Yemekte Denge Eğitim Projesi’nin toplantısına İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Arzu Ayyıldız, Bakanlık Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Arge ve Projeler Daire Başkanlığı Temsilcisi Didem Demirkaya ve Sabri Ülker Vakfı Temsilcisi Özlem Uliççatar katıldı. Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Arzu Ayyıldız, geleceğimiz olan çocuklara sadece bilimsel eğitim vermenin eksik kaldığını, bunun yanında bedensel sağlıklarının da korunması gerektiğini belirterek, \"Geleceğimizi emanet edeceğimiz bugünün küçüklerini geleceğe hazırlamanın sadece zihinsel ve bilgisel yoldan verilen eğitimlerle değil, aynı zamanda çocuklarımızın beden sağlıklarının korunmasıyla mümkün olacağı düşüncesiyle yer aldığımız bu proje ile özellikle okul çağındaki çocuklarımıza bu alışkanlığı kazandırmak sağlıklı nesillerin yetişmesine de öncülük edecek\" ifadelerini kullandı.

‘Obezite ile Mücadele’ konusunun Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının en önem verdiği konulardan biri olduğuna değinen Bakanlık Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Ar-Ge ve Projeler Daire Başkanlığı Temsilcisi ve proje koordinatörü Didem Demirkaya, projenin 2011 yılından itibaren Bakanlık tarafından yürütüldüğünü ve Bursa’da da başarıyla devam ettiğini belirtti.

6 MİLYON ÖĞRENCİYE ULAŞTI

Sabri Ülker Vakfı adına konuşan Özlem Uliççatar ise 7 yıl önce 4 ilde başlayan projenin bugün 15 ilde 750 okul ve 6 milyonun üzerinde öğrenci, öğretmen ve ebeveyne ulaştığını belirterek, “Projenin çok temel bir mesajı var. Her şeyi yiyebilirsin önemli olan dengeyi nasıl kuracağını öğrenmen. Öğrencilere yasak olmadan temel beslenme ve temel yaşam kurallarını anlatmayı hedefliyoruz. Tüm illerimize ve okullarımıza katılımlarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” değerlendirmelerinde bulundu.



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