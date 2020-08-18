Yemeksepeti'nden "tacizi ortaya çıkaranları işten attılar" açıklaması: Söz konusu çalışanlar taciz olayına karışan kişiyi şiddetli biçimde darp etmiştir

Yemeksepeti firması, sahibi olduğu Banabi firmasının Maltepe deposunda zihinsel engelli bir çocuğu yönelik tacizi ortaya çıkaran üç depo çalışanının işten çıkartılmasına yönelik iddialarla ilgili olarak, 3 çalışanın, taciz olayına karıştığı öne sürülen kişiyi hukuk sürecini beklemeden şiddetli biçimde darp ettiğini belirterek, "Hukuku tüm işleyişinin merkezine almış bir kurum olarak, yasaların dışında kalan herhangi bir seçenek bizim için yok hükmündedir; değerlendirilmesi bir kenara, gündemimiz dahi olamaz." ifadeleri kullanıldı.

Yemeksepeti.com'un sahibi olduğu Banabi’nin Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi’nde bulunan deposunda zihinsel engelli bir çocuğun, bir çalışanın istismarına uğradığı ve olayı ortaya çıkaran 3 işçinin alacağı olmadığına dair zorla belge imzalatarak, işten çıkartıldığı iddia edildi.

Yemeksepeti firmasının olaya ilişkin açıklamasında, yöneticilerin ve bölge müdürlerinin iş akitlerinin iş kanununun ilgili hükümlerince sona erdirildiği ve iddianın tüm yönleriyle araştırılması için yetkili mercilerin bilgilendirildiğine vurgu yapıldı.

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3 çalışanın, taciz iddialarının muhatabı olan çalışanı şiddetli biçimde darp edildiğini belirten Yemeksepeti firması, hukuku tüm işleyişinin merkezine almış bir kurum olarak, yasaların dışında kalan herhangi bir seçenek yok hükmünde olduğuna işaret etti.

Yemeksepeti'nden yapılan açıklama

Yemeksepeti.com'dan yapılan açıklama şu şekilde: "Yemeksepeti olarak bugün bulunduğumuz noktayı işimize olan tutkumuza ve 20 yıldır hem çalışanlarımızın hem de yöneticilerimizin vizyon, emek ve özverileriyle oluşturduğu kurum kültürümüze borçluyuz. Bu noktada özellikle vurgulamak isteriz ki; yüz kızartıcı, bireysel haklara ya da toplumsal huzura zarar veren eylemler ya da girişimler kırmızı çizgimizdir ve hiçbir şekilde kurumumuz tarafından mazur görülemez, göz ardı edilemez.

İşimizin her seviyesinde ve aşamasında hukuka bağlı kalmak, gereken her noktada kişisel kararlar ya da inisiyatifler yerine yasaları referans almak Yemeksepeti kurum kültürünün en temel parçasıdır.

Kısa bir süre önce Yemeksepeti Banabi Maltepe depomuzda, çalışanlarımızdan birinin adının karıştığı bir taciz iddiası gündeme gelmiştir. İlgili iddia derhal adalet hususunda tek yetkili olan adli mercilerle paylaşılmıştır. Aynı depoda farklı pozisyonlarda çalışan 3 kişi iç işleyişi ya da hukuki girişimleri dahi beklemeden, iddiaya adı karışan kişiyi şiddetli darp etmişlerdir.

Olay, depo yöneticilerimiz ve bölge müdürlerimiz tarafından ilgili departmanlarımıza bildirildikten sonra hem iddianın muhatabı kişinin hem de kavgaya karışan çalışanlarımızın iş akitleri iş kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak sona erdirilmiş; söz konusu üzücü iddianın tüm yönleriyle araştırılması için yetkili merciler, hukuk birimimiz tarafından derhal bilgilendirilmiştir. Hukuku tüm işleyişinin merkezine almış bir kurum olarak, yasaların dışında kalan herhangi bir seçenek bizim için yok hükmündedir; değerlendirilmesi bir kenara, gündemimiz dahi olamaz.

İddia edilen hususların adli merciiler tarafından titizlikle araştırılarak aydınlatılacağına olan inancımız tamdır. Süreci tüm aşamaları ile takip etmeye devam edeceğiz."