Banabi’de zihinsel engelli çocuğa istismar iddiası: Olayı ortaya çıkaran işçiler atıldı, aileye para teklif edildi!

Yemeksepeti'nin sahibi olduğu Banabi firmasında çocuğa yönelik tacizi ortaya çıkaran üç depo çalışanının, alacağı olmadığına dair zorla belge imzalatarak, işten çıkartıldığı iddia edildi. İşten atılan 3 depo çalışanı ve çocuğun ailesi, baskılara rağmen sessiz kalmayacaklarını ve hesap soracaklarını kaydetti. Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın, olayla ilgili olarak; işten çıkartılan kişilerin hukuki süreci beklemeden söz konusu kişiyi darp ettiklerini belirterek, "Kişisel adalet arayışı kaosu beraberinde getirir; buna hukuken de kurum kültürü gereği de müsaade edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Halk TV'den Fırat Yeşilçınar'ın haberine göre; Yemeksepeti’nin sahibi olduğu Banabi’nin Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi’nde bulunan deposunda zihinsel engelli bir çocuk, çalışanın istismarına uğradı.

İşçiler durumu üst makamlara iletti ve işten çıkartıldı

Deponun bulunduğu mahallede yaşayan 14 yaşındaki kız, 3 çalışanın yanına gelerek D. K. adlı çalışanın kendisini taciz ettiğini anlattı. Çalışanlar bu durumu bölge sorumluları, müdürler ve şeflerine iletti.

Kamera kayıtları incelendi ve D.K isimli çalışanın küçük kız ile depoda kameranın gördüğü ve görmediği kör noktalarda uzun zaman geçirdiği görüldü. Olayın bu şekilde ortaya çıkmasından sonra 3 depo çalışanı hiç beklemedikleri bir şekilde uzaklaştırma aldılar. İşçiler daha sonra işten atıldı.

TIKLAYIN: Yemeksepeti'nden "tacizi ortaya çıkaranları işten attılar" açıklaması: Söz konusu çalışanlar taciz olayına karışan kişiyi şiddetli biçimde darp etmiştir

"Firma yetkilileri video ve ses kayıtlarını silmemizi istedi"

İşten atılan Yücel Işıtan yaptığı açıklamada, "16-17 aydır Banabi’de çalıştım. Depo pazar alanına yakın, mahalle arasında. Çocuklar da sürekli orada oynuyor. Bir çocuk gelip bize yaşadıklarını anlattı. D.K diye bir çalışanın tacizine maruz kaldığını söyledi. Biz de sonrasında gidip çalışan ile konuştuk. Konuşmamızın ardından D.K adlı kişi kaçıp gitti.



Olayın doğru olmadığını söyledi. Biz depoya geldiğimizde uzaklaştırma kararı verdiler. Ardından da depoya çağırıp bizi, tazminatsız bir şekilde işten çıkardılarını söylediler. Önce istifa edin dediler. Ama biz istifa kağıdını imzalamadık. Firma yetkilileri elimizdeki video ve ses kayıtlarını silmemizi istedi. Silmememiz halinde ise hakkımızda suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.” diye konuştu.

Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın: 3 arkadaşımız hukuki süreci beklemeden bu kişiyi darp etmişlerdir

Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hukuk dışı bir seçeneği, kurum kültürleri gereği izin vermeyeceklerini söyledi.

Nevzat Aydın'ın olaya ilişkin yaptığı paylaşımlar şu şekilde; "Arkadaşlar, kısa bir süre önce banabi Maltepe depomuzda çalışan bir kişi hakkında bazı üzücü iddialar olduğunu öğrendik. Bunu öğrenir öğrenmez adli mercileri derhal bilgilendirdik; bu kişiyi de işten çıkardık.

Aynı depoda çalışan 3 arkadaşımız ise hukuki süreci ya da iç işleyişi beklemeden bu kişiyi şiddetli şekilde darp etmişlerdir. Kişisel adalet arayışı kaosu beraberinde getirir; buna hukuken de kurum kültürü gereği de müsaade edemeyiz.

Bu nedenle o arkadaşların iş akitleri de sonlandırılmıştır. Tekrar diyorum: Adli merciler olayla ilgili ivedilikle bilgilendirilmiştir. Hukuk dışı bir seçenek kurum kültürümüze de kişisel olarak savunduğum değerlere de aykırıdır, söz konusu dahi olamaz.

Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızdan hiç şüpheniz olmasın."

Aileye para mı teklif edildi?

Tacize uğradığı ileri sürülen çocuğun yakını Halk TV’ye yaptığı açıklamada, "Olay ortaya çıktıktan sonra şirkete gittik. Sonrasında avukatlara yönlendirdiler. Avukatlar da bize para teklif ederek, olayın üstünü kapatmamızı istedi. Biz de kabul etmedik." dedi.