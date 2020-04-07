Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın: Domino's iş birliğiyle sağlık çalışanlarına 150 bin adet pizza göndereceğiz

Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, Domino's iş birliğiyle yeni tip Koronavirüs salgınına yakalanan vatandaşlar için mücadele eden sağlık çalışanları için 3 milyon lira değerinde 150 bin adet pizza göndereceklerini açıkladı. Aydın, "Ekteki 24 adet pandemi hastanesine değişen vardiyalara göre gönderim yapılacaktır" dedi.

Nevzat Aydın şunları kaydetti:

"Sıra tekrar kahramanlarımız sağlık çalışanlarında. Yemeksepeti ve Domino’s iş birliğiyle sağlık çalışanlarımıza 3.000.000 TL değerinde 150.000 adet pizza gönderiyoruz. Ekteki 24 adet pandemi hastanesine değişen vardiyalara göre gönderim yapılacaktır."