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Koronavirüs

Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın: Domino's iş birliğiyle sağlık çalışanlarına 150 bin adet pizza göndereceğiz

07 Nisan 2020 13:48

Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, Domino's iş birliğiyle yeni tip Koronavirüs salgınına yakalanan vatandaşlar için mücadele eden sağlık çalışanları için 3 milyon lira değerinde 150 bin adet pizza göndereceklerini açıkladı. Aydın, "Ekteki 24 adet pandemi hastanesine değişen vardiyalara göre gönderim yapılacaktır" dedi.

Nevzat Aydın şunları kaydetti:

"Sıra tekrar kahramanlarımız sağlık çalışanlarında. Yemeksepeti ve Domino’s iş birliğiyle sağlık çalışanlarımıza 3.000.000 TL değerinde 150.000 adet pizza gönderiyoruz. Ekteki 24 adet pandemi hastanesine değişen vardiyalara göre gönderim yapılacaktır."

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