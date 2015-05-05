Yemeksepeti 589 milyon dolara satıldı

Türkiye’nin yemek sektörünün önemli şirketlerinden Yemeksepeti, dünyanın en büyük online yemek sipariş platformu Delivery Hero tarafından satın alındı.

Delivery Hero, 589 milyon dolar toplam değerleme üzerinden Yemeksepeti hisselerinin tamamını bünyesine kattı.

Hürriyet'te yayımlanan habere göre, şirket yetkililerinden alınan bilgi bu satın alma aynı zamanda global online yemek siparişi sektöründeki en büyük işlem olma özelliğini de taşıyor.

CEO Nevzat Aydın’ın Yemeksepeti’ndeki mevcut görevine devam edeceği ve Delivery Hero’nun yönetiminde aktif rol alacağı da belirtildi.