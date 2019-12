Yemeksepeti.com’un başarısı dünyaya örnek oldu

T24 - Hollanda Girişimcilik Programı HOPE (Holland Program on Entrepreneurship) tarafından 16.11.2011 tarihinde Hollanda’da gerçekleştirilen ‘Meet The Dragons’ (Ejderlerle Tanışın) etkinliğine konuşmacı olarak davet edilen Nevzat Aydın, yaptığı konuşmayla katılımcılardan büyük ilgi gördü. Yemeksepeti.com’un kurucusu ve CEO’su Nevzat Aydın, aynı zamanda 22 ülkede yayınlanan Dragons’ Den Türkiye programının 5 ‘ejderi’ arasında yer aldı.





14–20 Kasım Global Girişimcilik Haftası nedeniyle Rotterdam Erasmus Üniversitesi, Delft Teknik Üniversitesi ve Leiden Üniversitesi ortaklığıyla Hollanda’da düzenlenen ‘Meet The Dragons’ etkinliğinin önemli konuşmacıları arasında Türkiye’den yemeksepeti.com’un kurucusu ve CEO’su Nevzat Aydın yer aldı.



Hollanda Girişimcilik Programı HOPE (Holland Program on Entrepreneurship) tarafından 16.11.2011 tarihinde Hollanda’da gerçekleştirilen Meet The Dragons’a yatırımcı olarak davet edilen Nevzat Aydın, yaptığı konuşmayla katılımcılardan büyük ilgi gördü. Nevzat Aydın’la birlikte yatırımcı olan diğer ‘ejderler’ ise Portekiz’den Gonçalo Moreira Rato, Hollanda’dan Henk Keilman, Belçika’dan Thierry Bosser ve İzlanda’dan Bala Kamallakharan idi.



Her sene Global Girişimcilik haftasında düzenlenen ‘Meet The Dragons’ panelinin bu yıl üçüncüsü gerçekleştirildi. Bu seneki ‘Meet The Dragons’un farkı ise Hollanda’nın yanı sıra 6 farklı Avrupa ülkesinden yatırımcıların davet edildiği Avrupa ölçeğinde bir toplantıya dönüşmesi oldu. Türkiye’nin yanı sıra Avusturya, Belçika, Almanya, İzlanda, Portekiz yatırımcı ve girişimcileriyle katılımcı olarak davet edilen ülkeler arasında yer aldı.

Nevzat Aydın kimdir?



Yemeksepeti.com ile ülkemizdeki e-ticaret anlayışına yepyeni bir boyut getiren Nevzat Aydın, yemeksepeti.com’un CEO’sudur. Nevzat Aydın’ın fikir babası olduğu yemeksepeti.com projesi, 10 yılı geride bırakırken aynı zamanda Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri şubeleriyle globalleşme yolunda önemli adımlar atmış ve kendi alanında birçok ödüle layık görüldü.



Girişimcilik konusunda da çok sayıda ödülün sahibi olan Nevzat Aydın, TOBB Genç Girişimciler Üst Kurulu Üyesi ve Galata Business Angels Kurucu Üyesi ve Endeavor üyesi. 2010 yılında ABD Başkanı Barack Obama’nın gerçekleştirdiği Girişimcilik Zirvesi’ne davet edilen Nevzat Aydın, aynı zamanda 22 ülkede yayınlanan Dragons’ Den Türkiye programının 5 ‘ejderi’ arasında yer alıyor.

HOPE hakkında



Hollanda Girişimcilik Programı HOPE (Holland Program on Entrepreneurship), Hollanda’nın önde gelen üniversitelerinden Rotterdam Erasmus Üniversitesi, Delft Teknik Üniversitesi ve Leiden Üniversitesi’nin ortak bir girişimi. HOPE, üniversitelerin akademik bilgisi ile başarılı girişimcilik için gerekli olan pratik becerileri bir araya getirerek Hollanda’da girişimciliği körüklemeyi hedefliyor.

Yemeksepeti.com hakkında:



Ülkemizin ilk ve en büyük online yemek siparişi sitesi olan yemeksepeti.com, 2000 yılında Nevzat Aydın, Melih Ödemiş ve Cem Nufusi tarafından kuruldu. Bugün itibariyle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Aydın, Bursa, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, Adana, Denizli, Isparta, Konya, Mersin,Muğla, Kayseri, Trabzon, Manisa, Kütahya, Bolu, Rize, Sakarya, Tekirdağ, Kırıkkale, Samsun, Erzurum, Şanlıurfa, Aksaray, Van, Hatay, Afyonkarahisar,Çorum, Ordu, Zonguldak, Sivas, Balıkesir, Uşak ve Kıbrıs’ta faaliyet gösteriyor. Yemeksepeti.com’un, Rusya’daki yatırımı olan izrestorana.ru,2010’dan itibaren bu ülkenin ilk online yemek siparişi sitesi olarak hizmet veriyor. Faaliyet gösterdiği yerlerde yaygın hizmet vermeyi kendine misyon edinen yemeksepeti.com, tüm internet kullanıcıları ve ilgili restoranlara, internetten yemek siparişi verebilme ve alabilme olanağı sağlıyor. Türkiye ve Kıbrıs’ta halen 5.500’e yakın üye restoran ve 1.150.000’e yakın kayıtlı kullanıcıya sahip olan yemeksepeti.com, günde aldığı ortalama 35.000 siparişle yaklaşık 100.000 kişiye hizmet veriyor. Izrestorana.ru 750’ye yakın restoranla tüm Moskova ve çevresinin yanı sıra St. Petersburg’dan da sipariş kabul ediyor.Foodonclick.com ise bugün 500 üye restoranla Dubai, Sharjah ve Abu Dhabi’de hizmet veriyor. Yemeksepeti.com, internet üzerinden sunduğu hizmetin yanı sıra tüm telefonlarla uyumlu mobil web sayfaları, iPhone, Android ve BlackBerry uygulamasıyla mobil cihazlar üzerinden de sipariş kabul ediyor.