Yemek yeme yarışmasında öldü, ailesi okula 1 yıl sonra dava açtı!

T24 Haber Merkezi

ABD'li öğrenci Caitlin Nelson, 2017'de okuduğu üniversitenin düzenlediği bir yemek yeme yarışmasında boğularak hayatını kaybetti. ''En çok pankek'' yemek için yarışan Caitlin'in hızlıca yemeye çalıştığı pankeklerden biri boğazını tıkadı ve hastaneye yetiştirilemedi. Hayatını kaybeden Nelson'ın ailesi bu tür yarışmaların tehlikesini insanlara göstermek için üniversiteye karşı davacı olmaya karar verdi.

Ailenin avukatı yayımladığı açıklamada, ''Bu yarışmalar insanların düşündüğünden çok daha tehlikeli ve bu tür yarışmalar düzenleyenlerin bazı yemeklerin diğerlerinden daha tehlikeli olduğunu farketmeli'' diye yazdı.

Olay yerine gelen ekiplerden bir yetkili Nelson'ın boğazında bulunan pankek parçasının ''beton'' gibi olduğunu söylemişti.