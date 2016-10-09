“Yemek siparişi getirdim” yalanıyla reklam ajanslarına iş görüşmesine gidiyor

Litvanyalı pazarlama uzmanı Lukas Lya, Amerika’da işe girmek için sıra dışı bir strateji uyguladı. Lya, şirketlere “Yemek siparişi getirdim” bahanesiyle girip yemek kutusunun kapağının içerisine CV’sini yerleştirdi. Lya’nın hedefinde dünyanın en iyi 10 reklam şirketi ve 30 teknoloji şirketi vardı.

Lya, gittiği şirketlere Mr. Holmes Bakehouse’tan gelen yemek kuryesi olduğunu belirtti ve yetkili kişilere tatlı çörek sipariş ettiğini söyledi. Kutu kapağının içine de CV’sini yerleştirdi.

sosyalmedya.co’nun haberine göre, kapak açıldığında karşılaşılan notta ise şöyle yazıyor:

“CV’lerin çoğunun sonu çöplüktür. Benimkisi ise sizin mideniz.

Merhaba,

Bu teslimat yanlış kişiye yapılmadı. CV’min size bizzat ulaştığından emin olmak için Postmates kuryesiymiş gibi davrandım.”

Mektubun gerisinde de şöyle bir not var:

“Size gösterişli bir tanıtım gibi görünebilir, ancak birçok reklam kampanyası gibi bu da buz dağının görünen kısmı. Bu, size ulaşana kadar birçok tekrarın ardından net bir şekilde hazırlanmış bir fikir. Rekabet ortamını, hedef kitlemin sıkıntılı noktalarını ve ulaştırmak istediğim mesajı inceleyerek SWOT analizini gerçekleştirdim. Kampanyayı hazırlamamın ardından, farklı büyüklükteki ve hedef kitledeki şirketlere A/B testi uyguladım. Offline dönüşleri ölçmek için özel bir URL kullandım ve bu sayede kampanyanın ROI ölçüsünü maksimuma çıkardım.”