Yemek pişirerek meditasyon yapın!

Günlük temponuzda çoğu zaman meditasyona ayıracak zamanınız kalmıyor olabilir, ama hem bedensel hem zihinsel yenilenme için meditasyon da neredeyse bir ihtiyaç. Ancak yemek pişirerek de bu ihtiyacınızı giderebilirsiniz.

Beste Bal'ın Yeşilist'teki haberine göre, bu yöntemi kullanmanız için önemli olan tek bir şey var; yemek pişirmekten keyif almanız. Bunun için de yemek yemekten keyif almak gerekiyor. Yani yalnızca "acıktığı" zaman, karnını doyurmak için bir şeyler atıştırmanın beslenme düzeninize hakimse bu yöntem pek sizlik olmayabilir. Ya da bir değişimin tetikleyicisi olur, kim bilir!

Medite olmak hiç de kolay değil; zihni boşaltmak oldukça güç. Bedeninizi sabitleyerek bunu gerçekleştirmeye çalışmak neredeyse gün boyu sergilediğimiz tüm ritmin inkarı ve medite olma halini güçleştiren bir yanı da var. Hal böyleyken bir an önce mutfağa geçmemeniz için bir sebep yok.

Öncelikle keyifle yiyeceğiniz bir tarifi seçin ve adım adım ilerleyin:

1. Telefonunuzu mutfaktan uzak tutun

Bunun bir meditasyon olduğunu söylemiştim. Nasıl ki meditasyon sırasında ilginizi dağıtabilecek her şeyi alanınızdan uzaklaştırıyorsanız şimdi de mutfağınızdan uzaklaştırın. Tüm süreç boyunca ilginiz yalnızca mutfakta ve pişirdiğiniz yemekte olsun. Orada geçirdiğiniz her dakika sizin için, bedeniniz için, zihniniz için değerli ve orada başkalarına yer yok. Özellikle de sosyal medyaya!

2. Çalışacağınız alanı hazırlayın

Eğer mutfağınızda birikmiş bulaşıklar, tezgah üzerinde veya kullanacağınız alanda dağınıklık varsa işe onları toparlayarak başlayın. Orada olmanın iyi hissetmenizi sağlaması için çalışacağınız alan çok önemli. Her adımda yalnızca ona odaklanın. Bunun için de adımlarınızı önceden belirleyin, ona göre ilerleyin.

3. Ve başlıyoruz...

Birkaç derin nefes alın; ihtiyacınız olan her şeyin elinizin altında olup olmadığını kontrol edin ve "şimdi başlıyorum" deyip başlayın.

4. Tüm duyularınızı kullanın: İzleyin, dinleyin, hissedin, koklayın, tadın

Ocağınız açıkken ondan gelen sesi dinleyin; örneğin dokunduğunuz soğanın şeklini hislerinizle algılayın, gözünüzü kapatın ve koklayın. Elinizde yuvarlayın ve elinizde nasıl bir his bıraktığını algılamaya çalışın - yumuşak noktaları, sertliği, kabuğunun yapısı... Ve kabuğu soyarken çıkan sesi dinleyin.

5. Duyularınızı harekete geçirmek için gözlerinizi kapatın ve gerçekten yemeğinizi koklayın

Yemeğiniz için pişirmeye başladığınız sebzeleri, sotelemekte olduğunuz sarımsakları koklayın. Gözünüzü kapatın, dudaklarınızı aralayın ve kokuyu içinize çekin.

6. Tasarladığınız adımlara uyun

Başlamadan önce tasarladığınız şekilde ilerleyin, o an ne yapmanız gerekiyorsa onu yapın, patatesleri doğrayın, kaynayan suyu kontrol edin, patatesleri tencereye koyun, tuz ekleyin. Adımlarınız dışında mutfakta olan hiçbir şeyin ilginizi dağıtmasına, aklınızda yer etmesine izin vermeyin.

7. Yemeğinizi özel kılın

Sadece pişirme anını değil yeme anınızı da özel kılın. Kendiniz için güzel bir sofra hazırlayın, bir mum yakın, ışıkları kapatın, yemeğinizi pişirirken kullandığınız tüm duyularınızı kullanarak yemeğinizin tadını çıkarın. Şimdi de aldığınız lokmalara odaklanın ve yalnızca o anda olun.

Afiyet olsun!