Yeliz Yeşilmen: Organlarımla konuştum, onlara seslendim…

Yeliz Yeşilmen, geçtiğimiz gün koltuk altında oluşan kist nedeniyle bir ameliyat geçirdi. Yeşilmen, yaşadıklarını anlatırken “Çıkar çıkmaz narkoz fazla aldığım için toparlamam zor oldu. Ama organlarımla konuştum, onlara seslendim rabbime yine dua ettim” dedi.

Sosyal medya hesabından yaşadıklarını anlatan bir paylaşımda bulunan Yeşilmen’in ifadeleri şöyle:

"Hayırlı cumalar. İçimden ER-REZZAK demek geldi ve hemen anlamına baktım. Cuma kalbimin sesini dinlemem gerek bir kez daha anladım. Bol bol dua edelim. Ameliyat öncesi namazımı kıldım aynen sezaryen ameliyatlarındaki gibi. Hayatım boyunca 5. büyük ameliyatımı geçirdim ve hepsinde küçük Kuran-ı Kerim yanımdaydı. Ve narkoz öncesi son sözüm 'kitap hep yanımda kalacak' demem oldu.

"Çıkar çıkmaz narkoz fazla aldığım için toparlamam zor oldu. Ama organlarımla konuştum, onlara seslendim rabbime yine dua ettim. Ve çok şükür ağrım var ama toparladım. Bunları size niye anlattım içimden geldi. Yer gök dua üstüne kurulu. İnancım olmasa ben biterim.

"Rabbime öyle büyük bir bağla bağlıyım ki beni ayakta tutan o inancım. Bilen bilir arabamda, çantamda, her evimde, her odamda boy boy Kuran-ı Kerim vardır çok şükür. Hayırlı cumalar."