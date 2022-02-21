Yeliz Yeşilmen: Bir hocanın “Eşini döv” sözüne inanıp beni dövdü

Şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen, katıldığı programda özel hayatıyla ilgili itiraflarda bulundu. Babası ve eski eşinden dayak yediğini söyleyen ünlü isim, fenalık geçirdi.

Yeliz Yeşilmen, yazar Barış Muslu’nun TV 100’de yayınlanan “Beyin Dedektifi” programına konuk oldu. Yeşilmen, programda hayatına dair özel anları anlattı.

"Hayatınızda keşke hiç yaşamasaydım dediğiniz olaylar nelerdir?" sorusuna yanıt veren Yelişmen, "Babam kötü niyetle yapmadı ama evlilik olayını değiştirmek isterdim. Dikkat çeken bir görüntüm olduğu için, hep etrafım tarafından sarışın olmanın kötü yanlarını yaşadım. Eve mektuplar, sessiz telefonlar geliyordu. Babam da korkuyordu. İyi bir kısmetle beni baş göz etmek istedi. Görücü usulüyle, üç gün içinde tanımadığım bir aileye verdi beni. Hayatımın en önemli travması. Okul hayatım bitti. Derslerim de iyi olduğu için babamın beni evlendirmesine akrabalarımız tepki gösterdi. Babam başıma bir şey gelmesin diye iyi bir aileyle Almanya'ya gönderelim dedi. Karı-kocalık olmadı. Aynı odada dahi uyumadık" ifadelerini kullandı.

“Karı koca hayatı yaşamadım. Eşim kendine büyü yapıldığına inandı" diyen Yeşilmen, sözlerine, "Bir hocanın ‘eşini döv’ sözüne inanıp beni dövdü. 6 ay yer yatağında yattım. Sabah kalkıp hizmetçi gibi evi temizleyip Yemek yapardım. 6 ay sonra tüm altınlarımı alıp sözleşme imzalatıp beni öyle bıraktılar. Hayatımda tek travma yok, travmalar zinciri var. Babamdan başlayarak hayatımdaki tüm erkeklerden şiddet gördüm" diyerek devam etti.

"Ben kendimi ezdirmemek için bazı şeylere son verdim"

İki çocuk annesi Yeliz Yeşilmen, hayatta en çok kızgın olduğu kişilerin babası ve ayrıldığı eşi Ali Uğur Akbaş olduğunu söyledi. Şarkıcı, "Eski eşimle birbirimizi çok sevdik. Çok büyük bir aşktı. Ben kendimi ezdirmemek için bazı şeylere son verdim. Başka bir çözüm yolu yoktu. Çocuklarımız olduğu için her zaman hayatımda olacak" dedi.

“Baba sana çok kızgınım, çünkü ben bunları hak etmedim”

Beynimi susturamıyorum diyen Yeşilmen, "Anne ne olur beni bırakma. Ben ne yapacağım, daha çok küçüğüm. Lütfen annemden ayırmayın beni. Ben daha önce annemden hiç ayrılmadım ki. Fiziği güzel diye beni nasıl evlendirebilirsin baba. Bu nasıl mantık. Ben hayatımın en kötü zamanlarını orada yaşadım. Baba sana çok kızgınım. Çünkü ben bunları hak etmedim. Niye gittim ki" sözleriyle geçmişiyle yüzleşti.