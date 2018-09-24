Yeliz Yeşilmen: Ben de bu hareketi yapacaktım, eşim 'Gebertirim seni' dedi!

Türkiye'de şarkıcı Seda Sayan'ın başlattığı falling stars akımına oyuncu Yeliz Yeşilmen de katılmak istediğini ancak eşinin buna müsaade etmediğini bildirdi. Yeşilmen, “Ben de yapacaktım ama eşim ‘Seni gebertirim" dedi.

Rusya'dan dünyaya yayılan falling stars akımını Türkiye'de Sayan başlatmıştı. Akıma göre, insanlar ellerindeki eşyalarla yere düşüyor.

Hürriyet'teki habere göre, Adana’da yaşayan oyuncu, sırf tırnaklarını yaptırmak için İstanbul’a geldiğini söyledi. Yeşilmen, “Ben bakım için Fizan’a da giderim. Emel Sayın tırnağı yaptırıyorum. Sivri ve keskin eski Türk filmleri tırnağı” dedi.

Seda Sayan’ın ‘falling stars’ akımına uyup düşerken fotoğraf çektirmesiyle ilgili konuşan Yeşilmen, “Ben de yapacaktım ama eşim ‘seni gebertirim’ dedi. Kova ve temizlik bezini hazırlamıştım ama olamadı” ifadesini kullandı.