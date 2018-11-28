Yeliz Yeşilmen: Adamlar istemiyor, zayıflamak için boşuna aç kalmayın

Eski model Yeliz Yeşilmen, “Ben kilolu değilim, iri bir kadınım. Hem artık dünyada iri kadın modası var” diye konuştu.

Yeliz Yeşilmen önceki gün bir AVM’de görüntülendi. Son zamanlarda aldığı kilolarla gündeme gelen oyuncu, “Ben kilolu değilim, iri bir kadınım. Hem artık dünyada iri kadın modası var” dedi.

Manken Özge Ulusoy’un Dubai’de çekilen bikinili fotoğrafını da eleştiren Yeşilmen, “Geçenlerde Özge Ulusoy bir fotoğraf koymuş, kaburgalar içine kaçmış filan. Öyle zafiyet geçirmiş insanların dönemi değil, halk da istemiyor, adamlar da istemiyor boşuna aç kalmayın” diye konuştu.