Yekta Kopan: İsteyen istediği sopayı sallasın, sanat susmuyor

Yazarlığın yanı sıra program sunuculuğu ve seslendirme sanatçılığı da yapan Yekta Kopan'ın 'Bana Kuşlar Söyledi' adlı kitabı geçtiğimiz günlerde Can Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. Kopan, "İsteyen istediği sopayı sallasın sanat susmuyor. Sanat çaresizliğe izin vermiyor" dedi.

Son kitabı 'Bana Kuşlar Söyledi' hakkında Gazete Duvar'dan Okan Çil'in sorularını yanıtlayan kopan Türkiye'deki baskı ve 'susma'ya dair soruya şöyle yanıt verdi:

Çocuk denince aklımıza, bitmek bilmez bir enerjiyle davranan, sürekli soran, sorgulayan ve lafını hiçbir şekilde sakınmayan bir şey geliyor. "Büyük"lerin dünyasının tam tersi yani. Peki kötü olan büyümek mi yoksa büyüdüğümüz dünya mı? Özgürce konuşanın, eleştirenin hapse atıldığı günümüz Türkiye'sinde susmak öğrenilmiş bir çaresizliğe mi dönüştü?

Büyümek değil kötü olan. Elbette doğacağız, büyüyeceğiz ve öleceğiz. Büyüdüğümüz dünyayı da bizden bağımsız düşünemeyiz. Birden büyüyüp, gökten zembille bir dünyaya bırakılmıyoruz. Her gün, bir sonraki günü inşa ediyoruz. Büyüdüğümüz dünya yaptıklarımızdan bağımsız bir deney alanı değil ki. Ne ekiyorsak onu biçiyoruz.

Susmak ise apayrı, derin bir mesele. Dinlemek konusundaki tahammülsüzlükten farkı yok, "bizim gibi" konuşmayanı susturmak… Farklı düşünceleri, yaşayışları, algıları susturmak, köreltmek, korkutmak, baskılamak ve giderek bu korkunun bir davranış kalıbına dönmesini sağlamak.

Edebiyatın ve sanatın tüm dallarının gücü burada devreye giriyor; isteyen istediği sopayı sallasın sanat susmuyor. O sanat dalının üreticisi de bir insan, elbette o da korku ikliminden üstüne düşeni alıyor ama sonra yine doğrulmayı başarıyor, konuşuyor. Sanat, çaresizliğe izin vermiyor.