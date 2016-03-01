Yeğenini taciz eden amca, "mağdur başına buyruk biri" denerek berat ettirildi!

Diyarbakır'da, 3 yıl önce 17 yaşındaki öz yeğeni G.Ç.'ye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 10 yıl hapis istemiyle yargılanan amca 27 yaşındaki E.G., 'mağdurun başına buyruk olduğu ve amcasından korktuğu için şikayette bulunduğu' gerekçesiyle beraat ettirildi.



Vatan'da yer alan habere göre; Sur İlçesi’nde yaşayan G.Ç. 2013 yılında polise başvurarak öz amcası E.G.’nin cinsel tacizine uradığını ve annesi G.Ç.’den şiddet gördüğünü iddia ederek şikayetçi oldu. Olayı araştıran savcılık, amca E.G. hakkında ’Basit cinsel saldırı’ suçundan 10 yıla kadar, anne G.Ç. hakkında ise ’Basit yaralama’ suçundan 1.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

"Dediğimi yaparsan bu paralar senin olur"





İddianamede, 2012 yılında mağdurun ailesi ile birlikte yaşadığı eve giden şüpheli amca E.G.’nin, G.Ç.’ye tacizde bulunduğu belirtildi. Savcı, mağdurun engellemesi üzerine evden çıkan şüphelinin başka bir gün gelerek G.Ç.’ye cebindeki paraları gösterip "Dediğimi yaparsan bu paralar senin olur" dediğini belirtti. G.Ç.’nin bu olaylar nedeniyle ruh sağlığının bozulduğu belirtilen iddianamede, anne G.Ç.’nin tartışma sırasında mağduru basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığı kaydedildi.

"Annesi beni arayarak patronu ile kaçtığını söyledi"





İddianamenin kabulünün ardından amca E.G. ve anne G.Ç.’nin tutuksuz yargılaması Diyarbakır 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. İddiaları reddeden sanık E.G. kendini şöyle savundu:



"Mağdur çalışmak isteyince karşı çıktık. İhtiyaçları olduğunu söyleyince karşılayacağımı söyledim. Bir gün annesi beni arayarak eve gelmediğini ve patronu ile kaçtığını söyledi. Patronun yanına gittiğimizde mağdurun yanına geldiğini, ancak yaşının küçük olması nedeniyle kabul etmediğini söyledi. Mağdur bu olay nedeniyle İstanbul’a kadın sığınma evine yerleşti. Bana iftira atıyor."



"Kızım sürekli evden kaçıyor"





Anne G.Ç. de, "Kızım sürekli evden kaçıyor. Kendisini ne kadar ikna etmeye çalışsak da bizi dinlemedi ve başına buyruk hareket etti. Bu nedenle kendisine bir tokat attım. Bu iftiraları evden ayrılmak için uyduruyor" dedi.



Kararını açıklayan mahkeme, sanık E.G.’nin ’Zincirleme şekilde basit cinsel saldırı’ suçundan beraatine karar verdi. Mahkeme, anne G.Ç.’nin de ’Basit yaralama’ eyleminde kast ve taksirinin bulunmadığını belirterek beraatine hükmetti. Gerekçeli kararını açıklayan mahkeme, ’mağdurun başına buyruk olduğu ve amcasından korktuğu için şikayette bulunduğunu’, bu nedenle mağdurun ifadesine itibar edilmediğini belirtti.

